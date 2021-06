La setmana passada una amiga em va dir que volia plegar de la feina manifestant que la seva cap és poc empàtica, dura com una roca, inexpressiva, i no li ha sabut donar suport emocional quan l’ha necessitat. El mal de la nostra societat és el narcisisme, ja que sovint ens pensem que els altres són d’una manera determinada perquè ens volen mal, i no és així! Tothom pot presentar símptomes d’algun trastorn del DSM, i, què volen dir aquestes lletres abstractes? El DSM és un manual de diagnòstic dels trastorns mentals creat per l’Associació Americana de Psiquiatria per descriure els símptomes de més de 250 desordres mentals. Per tant, moltes persones podem presentar símptomes d’algun trastorn (obsessions, ansietat, narcisisme, angoixa, rituals, neurosi, paranoia, cinisme, estats depressius...). També és freqüent que moltes de nosaltres no siguem conscients d’aquests. Per exemple, persones adultes que presenten trets o el síndrome d’Asperger no ho saben i sovint se’ls etiqueta o se’ls estigmatitza de persones fredes, cíniques, frívoles i inhumanes. Tanmateix, no són ni una cosa ni l’altra, no són males persones, senzillament una àrea cerebral funciona diferent de la majoria de persones «neurotípiques» que ens creiem perfectes i no ho som. Les relacions humanes milloren quan som conscients dels nostres símptomes.

Soc vell i soc gran... i amb la pandèmia m’hi he tornat més. Pandèmia, quina paraula tan de moda avui dia, i podríem parlar de pandèmia global, pandèmia humanitària, pandèmia política... Ai els polítics, aquella raça de gent que es renova i es transforma constantment. Que n’és de difícil ser polític.. Avui dia la gent gran ens queixem per tot, per la salut, per l’economia, pel temps, pel medi ambient, etc. Però també som agraïts. Vull agrair personalment a l’Ajuntament de Ventalló, a l’alcaldessa, al seu equip i a tots els col·laboradors el gest que han tingut per la gent gran. Ser gran i tornar-se vell és un camí complicat, per això els petits gestos ens fan feliços. Gràcies.

Fa uns mesos, concretament el mes de febrer, vaig haver de fer una modificació d’una escriptura d’un local de la meva propietat davant un notari. Aquest tràmit requeria ser inscrit en el corresponent Registre de la Propietat Urbana de Girona. Tot això es va fer el mes de febrer. En veure que no m’avisaven que la inscripció ja estava feta, el mes d’abril vaig trucar al Registre per informar-me i quina va ser la meva sorpresa quan em diuen que, com que la presentació l’havia feta la notaria, a mi no em podien donar cap informació. Parlo amb la notaria i em comuniquen que a ells l’única cosa que els diuen és que no està fet. Tan laboriós és inscriure un document que requereix gairebé quatre mesos? Aquest tràmit és imprescindible per poder demanar un seguit de requisits necessaris per si es vol posar a la venda algun immoble i aquest retard m’està perjudicant. He dit que a mi no em van voler cap informació d’un tema que m’afecta particularment, però quina és la meva sorpresa que en entrar a la pàgina web de l’organisme esmentat veig que puc demanar on-line una nota simple d’una «determinada casa, finca, parking, terreno u otra propiedad Inmobiliaria de Girona nº1» (cito textualment), és a dir, jo puc tenir tota la informació de qualsevol propietat sigui de qui sigui, però no la puc tenir d’uns tràmits que m’afecten directament, una mica incongruent, no?