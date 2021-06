Diumenge vaig visitar –deu minuts– el mercat brocanter de Verges. No tinc paraules per explicar la calor insuportable que vam patir en aquell paratge erm.

Davant d’un imparable canvi climàtic en què l’estiu cada any arriba més aviat, el sol és més roent, i els carrers estan ofegats per l’asfalt, ja és hora que els responsables dels ajuntaments canviïn de xip: no poden seguir apostant per fer jardins «bonics» de gespa i floretes, caríssimes jardineres de ferro corten, ni per plantar arbres «de moda» d’alt manteniment, creixement espigat, malaltís i que mai faran ombra: el gingko, el liquidámbar, l’eritrina, la catalpa, etc., o per no plantar-ne...

Cal recuperar urgentment els arbres d’ombra «d’abans». Si respectem el seu creixement sense intervenir amb les obsessives podes anuals, assumeixen una esplèndida capçada: til·lers lledoners, castanyers d’índies, plataners, moreres, cercis, aurons...

Quan arribarà el dia en què podrem gaudir caminant pels nostres pobles i deixar el cotxe a casa? Els ajuntaments en tenen la paraula.