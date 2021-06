Fins ara quan arribaves a casa tenies en compte si era una hora prudent per fer una rentadora i no molestar ningú, però amb les noves tarifes d’electricitat dividides en tres franges horàries et forcen ben bé a fer la bugada quan hi ha veïns que ja se n’han anat a dormir, perquè molts d’ells han de matinar.

Se’ns convida, així doncs i en general, a tornar-nos encara una societat més individualista, més seguidors del cadascú a la seva, mentre, això sí, acotem el cap i no ens enfrontem per a res al fet de pagar cada volta més unes factures de llum exorbitants, i tot per acabar enriquint unes companyies i uns directius que cobren aquests sous desproporcionats, sense cap tipus d’escrúpols, molts d’ells, per cert antics polítics, tot donant la tètrica imatge d’estar ara cobrant-se antics favors de quan eren al poder.