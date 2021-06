Lloret Futur SA és una societat amb un 100% de capital municipal que s’encarrega de la promoció turística. El 31 de maig d’enguany va aprovar «un pla de mitjans per a l’any 2021». En l’acord s’assenyala que «una de les accions clau és la comunicació, un element prioritari per donar a conèixer la reconversió i l’aposta estratègica de Lloret en matèria de política turística». Disposa de 119.426,91 € (IVA no inclòs) per destinar a acords publicitaris amb els mitjans de comunicació, en i fora de línia, tant generalistes com especialitzats.

Entre el reguitzell d’activitats a dur a terme destaca la campanya per promocionar el turisme familiar de proximitat, «principalment a Catalunya i al sud de França, però també a la resta de l’Estat espanyol». S’omet el nom d’Espanya quan es vol captar la resta d’espanyols? Malament rai!

A més, si es busca el turisme de proximitat, sobta l’enrevessat eslògan «Lloret Family Spoilers». Francesos i espanyols veuran amb bons ulls un lema en anglès?

S’al·lega que «es vol fugir dels missatges més clàssics de vacances idíl·liques en família per connectar emocionalment amb els pares i mares». És a dir, per no caure en tòpics d’un destí ideal i guanyar-se el cor dels visitants, se’ls pica l’ullet amb missatges en forma d’espòilers. I es dona per descomptat que tothom coneix el significat de la paraula.

En contextos informals, segons el Termcat, espòiler, en sentit pejoratiu, equival a esbotzar, rebentar o esguerrar el final d’una pel·lícula o l’argument d’un llibre.

Aleshores, es pretén aixafar la guitarra als pares filtrant-los com seran de terribles i esgotadors els dies d’esbarjo amb mainada? No. Tot al contrari. La idea és divulgar les bondats d’unes vacances en família. Doncs, per què s’ha escollit un eslògan tan ridícul?

L’alcalde, Jaume Dulsat (Junts per Lloret), explica que, per exemple, «mentre els teus fills es banyen en un hotel amb aquasplash, tu podràs estar descansant a la gandula, o com de cansats estaran quan arribin després d’un dia d’activitats».

A l’àudio promocional (amb un eixordador fons de timbals) hi ha frases amb molta substància com: «No t’aixecaràs de l’hamaca! Un moment que ploro!». «Faràs una santa migdiada. Gràcies per aquest somni». «Et muntaran un ciri (si no torneu)». Quina troballa!

En resum, els turistes que s’apuntin trobaran «mascotes i animadors que seran els seus nous millors amics», deu hotels amb instal·lacions splash, activitats de dinamització de platges gratuïtes, parcs d’aventura i tot el necessari perquè «les vacances en família siguin una mica més vacances». Vaja, com en qualsevol altre lloc d’estiueig familiar.

En la comunicació de masses, a vegades, l’afany d’originalitat porta a fer el ridícul.