«Caritat, culte i cultura» són les tres Ces que sintetitzen l’activitat de l’església, en paraules del cardenal Omella en la presentació de la Memòria d’Activitats de l’Església. Els titulars periodístics posteriors es centren en xifres com els 4 milions de persones ateses als centres socials de diòcesi i congregacions, dada, sens dubte, impressionant que dona idea del impacte de la presència de l’església en la societat. Des d’una altra perspectiva, però, aquesta tasca no és més que el reflex d’una fe que no admet quedar confinada a la sagristia, perquè conté una proposta integral a partir de la concepció cristiana de la persona, la família i la societat.