Si realment volem treballar per mantenir el nostre país de manera sostenible, tot preservant-hi el màxim d’espais naturals, aturant la contaminació de tot tipus, tenim dos projectes actualment per redifinir i potser no duu endavant: l’ampliació de l’aeroport de Barcelona i la creació del parc eòlic marí de l’Alt Empordà.

Si no volem malmetre el golf de Roses i el delta del Llobregat hem de fer arribar les nostres opinions abans que sigui massa tard. Està en perill el nostre territori i, mentre no s’hi faci un debat amb participació de tothom, tot sembla indicar que per afavorir els interessos econòmics d’uns pocs. Deixarem de fer-ho? O cal dir-hi prou i mirar d’altres solucions no destructives, sinó constructives i sostenibles?