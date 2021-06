Als monestirs els monjos i els hostes fem els àpats en silenci, mentre escoltem la lectura d’un llibre. Així ho demana Sant Benet al capítol 38 de la seva Regla: «A taula no ha de faltar mai als germans la lectura» (RB 38:1). Sant Benet demana «que es faci un silenci absolut, de manera que no s’hi senti cap murmuri ni cap més veu que la del qui llegeix» (RB 38:5).

Aquests dies al monestir del Miracle, a l’hora del dinar, als monjos i als hostes ens acompanya la lectura del llibre d’Arcadi Oliveres, Paraules d’Arcadi. En el capítol dedicat al pacifisme, Arcadi Oliveres, que fa unes reflexions molt interessants sobre l’economia, la pau, la guerra i la indústria bèl·lica, diu: «Apostar pel pacifisme és apostar per una manera de viure no-violenta», ja que «la violència no arregla res».

En aquest llibre, Arcadi Oliveres recorda la Marató que cada any organitza TV3 i que any rere any recull dels ciutadans donacions que oscil·len entre 10 i 15 milions d’euros. D’aquesta manera descobrim (i encara més en aquest temps de crisi econòmica) que la solidaritat fa miracles. Amb la Marató de rerefons, Oliveres ens recorda que «mentre Catalunya es mobilitza de cara a la investigació científica, aquell mateix dia (però tots els dies de l’any també) l’exèrcit espanyol gasta 56 milions d’euros... per no fer res d’útil a la població». Repeteixo: 56 milions d’euros gastats cada dia per l’exèrcit espanyol, mentre moltes famílies sense recursos no poden arribar a final de mes i amb desnonaments dia sí dia també.

El maig de 2015, en una conversa amb uns joves, el papa Francesc afirmà que el comerç d’armes és una «indústria de la mort». El Papa es preguntava «per què tanta gent poderosa no vol la pau». I el papa responia: «Perquè viu de les guerres». El papa Francesc afegí encara que algunes persones fan diners en produir i vendre armes i «aquesta és la raó per la qual tanta gent no vol la pau», ja que «fan més diners amb la guerra». Uns anys després, el setembre de 2021, amb motiu del Dia Internacional per l’eliminació de les armes nuclears, el Papa denuncià de nou la carrera armamentística.

Enmig d’una crisi econòmica, social i sanitària, quan moltes famílies han de demanar ajuda a Càritas o als bancs dels aliments per poder sobreviure, quan el personal mèdic i d’infermeria demana, amb tota la raó del món, més recursos econòmics per fer front a la situació sanitària que estem vivint amb aquesta pandèmia, és immoral la despesa que es dedica a armament. Cal invertir els diners de la despesa bèl·lica en ensenyament, sanitat i serveis socials.

Cal, com demana Arcadi Oliveres al seu llibre, que lluitem dia rere dia pel desarmament i per la fi de la indústria bèl·lica. Cal el compromís de tothom per aconseguir la pau al nostre món.

Com ens diu aquest pensador, recentment traspassat, en el llibre que estem llegint al Miracle a l’hora del dinar, «no és una utopia aspirar a una societat sense guerres».