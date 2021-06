Vaig cantant per mi mateix i en silenci Gira il Mondo de Jimmy Fontana mentre baixo caminant per Via Laietana cap al 18è Foro di Dialogo Espanya-Itàlia. He participat en la majoria de les edicions d’aquest punt de trobada del món governamental, empresarial i acadèmic dels dos països. Aquest any amb el plat fort de la presència del president del Consell de Ministres del Govern italià, Mario Draghi. Fa una intervenció que no supera els deu minuts però on trasllada uns missatges condensats. Poc propici als viatges internacionals, és la primera visita a un Estat membre de la UE més enllà de les cimeres internacionals. En una setmana han estat a Barcelona el president de Corea del Sud, en la que és la primera visita oficial d’un Cap d’Estat a Espanya en dos anys, i el primer ministre italià. Aquest és el tema. Torna a funcionar l’engranatge de les relacions internacionals, del comerç internacional, de la sortida de la crisi més gran des de la segona guerra mundial. Gira Il Mondo i passen coses també a Barcelona. Dos ministres han acompanyat a Draghi: el de medi ambient, molt bo, i el d’economia. Els dos plantegen els seus plans de govern davant els dos grans reptes i les dues grans transicions: digitalització i economia verda. Intervencions d’alt nivell, contingudes, concentrades, estil gabinet Draghi. I la setmana de les jornades del Cercle d’Economia. El tema és que el president de la potencia mundial que és Corea del Sud ha retornat la tradició estroncada des de 2013 de visites de cap d’Estat a la capital catalana. El tema no és si un president, un vicepresident o una consellera per delegació van a un sopar oficial o no. El tema és que l’engranatge es torna a moure i, infeliçment, la incompareixença de representants del govern català no es troba a faltar. En els dos dies de la cimera italiano-espanyola no s’ha vist ni en forat ni en finestra cap representant del govern català. Ho dic amb la tristor de qui valora l’autonomia política i el nostre autogovern. De cares a la tardor estic col·laborant professionalment en una conferència intergovernamental sobre una matèria social. Plantejo a l’entitat del tercer sector que està agrupant a ministres d’afers socials d’un grapat de països si volen que els posi en contacte amb el govern català ara que ja està nomenat. Em diuen que millor que no, que ja està bé així, i paren la frase amb un silenci eloqüent. El pes i la influència del govern català ha caigut en picat. Perquè no surt gratis el jugar al tot o res, perquè no és en va escoltar reiteradament a un expresident de la Generalitat que l’autonomia és un destorb per la independència i que per tant no presta atenció a l’autogovern de l’autonomia política. El que passa és que Gira Il Mondo i els nous emprenedors es poden recolzar més en la incubadora de strat-ups de l’Ajuntament de Barcelona, malgrat tot, que en un govern llastrat per tres anys de paràlisis en la justificació i autojustificació dels fets de la tardor de 2017.

Els indults

A la tertúlia d’Aquí Cuní un exdiputat del PP diu que els indults als líders independentistes dels fets de la tardor de 2017 és la cessió de Pedro Sánchez als programa polític de l’independentisme. Li pregunto si creu que els indults que va donar José María Aznar als dirigents socialistes sentenciats pel terrorisme d’Estat dels Gal era l’adhesió a la guerra bruta de l’Estat. Li pregunto també si creu que els indults que va atorgar als condemnats pel cop d’Estat fallit del 23 de febrer de 1981 era una adhesió del govern socialista a les posicions colpistes. Apa, va! Pablo Casado s’ha quedat sol recollint firmes, un fracàs, fins i tot davant els representants del món empresarial català i la patronal espanyola –que escolta a empresaris i polítics catalans. Però com que els extrems es toquen, també veurem els propers dies la campanya agònica dels hiperventilats contra els indults o traient tot valor polític a aquesta decisió de moure fitxa per desescalar el conflicte català. El president Pedro Sánchez s’ha mogut. El PP no ho hauria fet. Per això potser alguns eren contraris a la moció de censura. El que ara vindrà serà un agònic rebaixament del valor polític dels indults, que són una decisió coratjosa. Però el camí està ple de pedres i de replecs de l’Estat que certament no han fet la transició. Per exemple el Tribunal de Comptes que té uns poders desorbitants per embargar bens i dictar resolucions de més abast que les que poden arribar a dictar els tribunals en matèria de responsabilitat patrimonial. Sí, vindran unes decisions dures del Tribunal de Comptes. Recordo quan en la seva última renovació, ara ja porta temps caducats els seus mandats, el bon economista que és Francisco Fernández-Murugan va ser proposat per membre del tribunal de comptes. El van vetar pel seu «passat» polític. Va acabar sent proposat d’adjunt del defensor del poble i ara porta més de tres anys exercint-ne en funcions. Vull dir que sí que hi ha replecs que fan ingerència en el que ha de resoldre ara la política. La posició del Tribunal Suprem contraria als indults és més semblant a un article d’opinió –carregat de suposicions polítiques- que no d’un dictamen jurídic. Això ja ho sabem. El camí està pla de pedres i l’entusiasme és una molt mala actitud davant els dies que venen. Però apunteu-me a la llista dels que aplaudeixen la iniciativa del govern socialista. Tots hauran de cedir en part dels seus plantejaments. Això és el diàleg i el pacte en política i en les relacions humanes en general. Qui no ho vegi així, formarà part de l’important grup d’irredempts que ha cristal·litzat en la nostra societat com a conseqüència dels estralls de la tardor de 2017. Hi haurà gent que hi viurà tot el que li queda de vida. Gaziel, trist amb uns i amb els altres davant el panorama resultant després del 1939, se’n va anar a Madrid a treballar i posar-hi distància. I va escriure Meditacions en el desert, un llibre recomanable pels nostres temps.

Biden a Europa

Després de mig any en el poder, Joe Biden té una nota alta, molt alta, en política interior i és tot un misteri tirant a un suspès en política exterior. Ha aplaçat prendre decisions arriscades i mentrestant ha aplicat el manual que ha viscut més de mitja vida a Washington. És a dir: hi ha bons i dolents i per ell són exactament els mateixos que en l’època de la Guerra Freda. La seva primera visita a Europa dona pistes al respecte quan diu que vol implicar la Unió Europea i el G-7 per parar els peus a Xina i Rússia. Està convençut Biden que pot lliurar una guerra cultural, econòmica i geopolítica amb Xina i Rússia i guanyar per golejada? No veu Biden que alguns dels seus aliats formals poden ser els primers que acabin acordant amb Xina? Començant per països europeus. Vol Biden tornar a estressar les repúbliques exsoviètiques entre Rússia i la Unió Europea amb revolucions de colors prefabricades en els centres d’intel·ligència? No dic que s’hagi de practicar l’apaivagament davant els que pertorben el comerç internacional i la ciberseguretat als Estats Units. Però la solució és la negociació, el pacte, els tractats internacionals i no el retorn vintage a la Guerra Freda.