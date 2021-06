Poques vegades a la vida et trobes en situacions angoixants com, per exemple, no recordar on has aparcat el teu estimat cotxe en un lloc no adient. I millor que sigui així!

El que em va passar és que tenia hora per fer-me una ressonància magnètica del cor i anava just de temps. Vaig aparcar ràpidament però en sortir de la Clínica Girona vaig descobrir que no recordava on tenia el meu cotxe.

Primer de tot, si et sents amb força, lluites per aconseguir resoldre el teu problema perquè et creus que tu mateix seràs capaç de fer-ho. Després de molta estona de no resoldre la situació, intentes comentar-ho amb alguns transeünts que et trobes pel carrer però que d’entrada no ho accepten tranquil·lament. Llavors, arriba aquell moment de pensar que pot ser el teu mòbil –maps– t’ajudarà però ni saps com fer-ho per aconseguir la solució final.

Finalment, penso en la Policia Municipal. Parlo amb ells i la meva sorpresa va ser que varen buscar la solució molt ràpidament. Vull dir que no em varen retreure res de res. Varen entendre que degut a la meva situació particular vaig deixar el cotxe a on vaig poder i després la meva posterior desorientació tenia la seva lògica. De fet, abans d’aparcar il·legalment, era per saber si el meu cor estava bé.

Doncs avui he rebut el correu i diu que el tinc força bé... Benvolgut sigui tant d’esforç!