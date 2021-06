El 26 de maig de 1921, diada de Corpus, s’inaugurava la pastisseria Frigola, al carrer Prat de la Riba, 4, de Lloret de Mar. Durant tres generacions, Can Frigola ha endolcit la vida dels seus clients llaminers. La gènesi de l’establiment va ser fruit d’una casualitat. L’avi Frigola havia d’anar a Cuba a casa d’uns familiars que tenien confiteries. Per aprendre l’ofici va treballar en diverses pastisseries de Barcelona. A punt d’embarcar allèn de la mar, es va assabentar que els parents s’ho havien venut tot. Aleshores es va decidir a muntar, en una finca de la família, la pastisseria que ara acaba de complir cent anys.

L’Arseni Frigola, nascut l’any 1959, ha seguit els passos del pare i de l’avi amb la missió de mantenir la flama encesa de l’obrador i de la botiga de queviures.

Amb tot, cal ressaltar que és un economista de vocació i un pastisser de professió. Va cursar estudis empresarials al Col·legi Universitari de Girona, que depenia de la Universitat Autònoma de Barcelona fins a completar-los al campus de Bellaterra. De bon matí treballava a l’obrador i a la tarda agafava el cotxe per assistir a classes.

A més, durant la legislatura 1987-1991, amb Jordi Martínez (CiU) d’alcalde, va ser regidor d’afers socials. I mai ha deixat de participar en la vida associativa de Lloret mitjançant la seva implicació en la gestió i direcció de l’Obreria de Santa Cristina.

Però si Lloret ha perdut un economista, ha guanyat un pastisser. Del dia a dia, poca productivitat: uns quants panets, alguns brioixos i comptades pastes dolces. Els caps de setmana, és el torn dels pastissos de crema cremada i les lioneses de nata muntada. Al llarg de l’any, a remolc de les festivitats, tortell de Reis, bunyols de Quaresma, mones de Pasqua, coques de Sant Joan i panellets per Tots Sants.

I entre les especialitats destaca l’encasada, de què només es pot gaudir de juny a setembre. De tradició barcelonina, és una mena de bunyol gros de pasta fina farcida de mató, ou, sucre i llimona. La recepta completa d’aquest dolç singular que l’avi Frigola va descobrir durant el seu aprenentatge a la Ciutat Comtal, és un secret guardat amb pany i forrellat.

Quin futur li espera a aquesta pastisseria centenària? Avui dia, és un negoci rendible o un hobby que, amb prou feines, cobreix costos?

Sembla que, amb la jubilació a tocar i sense relleu generacional, l’Arseni abaixarà la persiana per sempre.

Per tant, un altre establiment que, malgrat el seu pedigrí, coneixença del client i tracte personalitzat, desapareixerà del mapa sense remissió.

No serà un cas aïllat. La problemàtica del comerç de proximitat o de quilòmetre zero és a l’ordre del dia sense que existeixi una solució màgica per a la seva supervivència.