Estimat Sr. Soler.

Vaig al gra... Nova Caledònia és un territori d’ultramar que pertany a França (Protectorat). Vaig tenir el privilegi de viure-hi durant un temps. Els aborígens d’aquest conjunt d’illes és el poble Kanak i la població autòctona després de segles s’autoanomena Caldoch. És una societat diversa i rica en cultures en part perquè era una illa presó a la qual anomenaven Le Cayou a on anaven tots els presos de les colònies franceses. No crec que l’acord del «governet» tingui massa recorregut polític, però sí és un gest (que en política és important) ja que Nova Caledònia ha tingut un referèndum d’autodeterminació fa poc (en el qual va perdre el sí a la independència) pactat amb un estat progressista i adscrit a valors republicans. Potser és per això que s’ha fet aquest acord. A més Caledònia és Escòcia en llatí; un altre territori amb la sort de tenir interlocutors demòcrates.

És igual... sigui pel que sigui té vostè raó... Als habitants de Nova Caledònia probablement els importa molt poc el que passi a Catalunya però estic segur que cap d’ells tindria l’atreviment de publicar res sobre nosaltres subestimant la seva pròpia ignorància tal com ha fet vostè.

Viatgi més, Sr. Soler! O sap què, no es mogui d’on pebrots estigui! Millor per a tots!