Lluny de mi la intenció de fer propaganda, positiva o negativa, de cap empresa d’alarmes de les que estan fent l’agost amb l’augment de la inseguretat ciutadana als carrers i domicilis. En el meu poble -tan sols per posar un exemple-, els únics que tenen contractada una empresa que retola els avisos d’alarma amb videovigilància i connexió amb la policia en català (sempre acompanyat de dibuixos), són uns francesos nouvinguts i benvinguts. És lògic que sigui així: no són independentistes. Es veu que un independentista no exigeix a l’empresa d’alarmes predominant que li posi el rètol del carrer en català. Pensen: i si els lladres no saben català? Potser també estan convençuts que els lladres tots són castellanoparlants; i que és més important la defensa de la propietat privada que la defensa de la llengua.