A principis d’aquest febrer vam ser una bombolla familiar que vam donar tots positius de la covid, resultant la mare amb més complicacions que la resta. El resultat, 90 dies a l’UCI, intubada, se n’ha sortit i ja és a casa.

Només podem donar les gràcies a tot el personal sanitari de la planta 9 de l’UCI de l’hospital Josep Trueta de Girona per les atencions que va rebre, des de la Doctora i el seu equip que la van portar fins a la seva alta, totes les infermeres i infermers, zeladors, personal de neteja, i un especial agraïment al fisio, un gran professional que li va retornar els seus moviments. Infinitament gràcies per totes les atencions rebudes.

El dia 90 va anar a la planta 8, sens dubte un gran pas però també un gran canvi, el tracte amb les infermeres genial, atesa per una gran doctora, però un canvi amb el fisio, venia quan podia... i si només hi ha un fisio per l’UCI i un fisio per planta, alguna cosa no funciona, és un professional molt necessari als hospitals per la ràpida recuperació dels pacients, sigui per la malaltia que sigui.

Tot seguit, vam seguir la recuperació a l’hospital de Figueres i al centre sociosanitari Bernat Jaume, grans persones i grans professionals però gran descoordinació del sistema en general.

Per tot això, demanem al nou Govern de la Generalitat i en especial a l’Hble. senyor conseller de salut, Josep Maria Argimon, que després de la nostra experiència tan directa amb la pandèmia i en el món de la sanitat pública, invertiu-hi, poseu més professionals, feu descansar els que porten hores i hores treballant i pagueu-los el sou digne que realment es mereixen.