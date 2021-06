Pedro Sánchez entrant al Liceu a veure els seus nous amics, els empresaris catalans; i l’independentisme rabiós, violent, inframental i sobretot folkloritzat, amuntegat com les velles meuques que sempre hi ha hagut a les Rambles. Va ser el resum de la Catalunya de sempre. Els que compten, els que manen i els rics, entrant al Gran Teatre; i la terregada mirant-s’ho amb ressentiment, cridant més o menys, i confirmant en cadascun dels seus actes que no és que les seves vides estiguin escrites d’antuvi, sinó que Déu va opinar sobre ells quan va crear-los.

Hi ha una cosa que als dos bàndols d’enfadats els costa dramàticament d’entendre, i és que Pedro Sánchez no només vol els vots d’ERC al Congrés (que és obvi que els vol, i els necessita), sinó que pretén guanyar-se el vot dels catalans de cara a les eleccions del 2023. El president que concedeix la gràcia dels indults, que cita Martí i Pol i que parla de retrobament no només vol uns pressupostos. Vol una centralitat construïda des de la perifèria. Vol una Espanya articulada contra Madrid. Vol aquests dos anys que li queden i vol una altra legislatura.

Iván Redondo i el seu client saben que les dues persones més odiades a Madrid són Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Saben que en aquella demarcació no hi tenen res a fer. Saben, i ho han entès amb totes les seves conseqüències, que Ayuso no només els ha guanyat amb els empresaris i la classe mitjana-alta –és a dir, amb els votants més tradicionalment propis del PP–, sinó que els ha arrasat amb l’entusiàstic suport de cambrers, obrers, taxistes i el barri de Vallecas. L’esquerra cool feia befa de la presidenta i la presidenta els ha rebregat robant-los la cartera.

A Catalunya, el Partit Socialista continua obtenint magnífics resultats a l’àrea metropolitana, i el vot obrer és majoritàriament seu. Però dilluns al Liceu i fa unes setmanes a Foment no l’esperaven els habituals de la Fira d’Abril a Montgat o de la Festa de la Rosa. L’esperaven Javier Moll i Javier Godó, Antoni Brufau i Ángel Simón. L’esperava Miquel Roca i l’esperava Josep Sánchez-Llibre. L’esperava Convergència i Unió, vídua inclosa de Llibert Cuatrecasas, que al final va fer el ridícul, força desorientada. Vull dir que el PSOE de Sánchez no ha perdut el seu votant habitual i obrer i a més a més s’ha obert al cor de la centralitat política i social catalana. Pablo Casado recollint signatures contra els indults –signatures que no serveixen per a res– i els independentistes fent de meuques tronades i matineres són el mateix folklore al voltant d’un president comediant, farsant, mentider, trampós i empalagosament grandiloqüent però que ha entès per on flueix Catalunya i ha sabut com adreçar-se a una majoria transversal de la societat catalana.

No va ser casualitat que Puigdemont perdés les primàries de Junts i que Laura Borràs fos elegida candidata contra la seva expressa voluntat. No és casualitat que el PDeCAT s’escindís i es presentés contra Puigdemont a les eleccions, i no és casualitat que Puigdemont perdés les eleccions fins i tot contra Pere Aragonès. Hi ha una decadència dels iracunds, dels que han quedat fora d’òrbita, cada dia més folkloritzats, sense rumb ni projecte, i conscients que no només han perdut, sinó que ells mateixos s’han humiliat davant del mirall i davant de la Història perquè cada vegada que ha arribat l’hora de pagar el preu de la seva suposada gesta no han estat prou valents ni han tingut prou diners. Les quatre meuques soles saluden el matí, mentre al fons dels seus ulls s’apaga la llum que les ha dut fins aquí.

D’altra banda, tampoc no és casualitat que Salvador Illa guanyés les passades eleccions al Parlament, ni per descomptat ho és que el primer gran acte de distensió entre Sánchez i Aragonès fos a la seu de Foment i per homenatjar Javier Godó, comte de Godó, gran d’Espanya i editor de La Vanguardia. Per si aquell dia va quedar algú distret, que de distrets sempre n’hi ha en aquesta terra meva, dilluns al Liceu, a primera fila, seient 3, hi havia Javier Godó i quan Sánchez va arribar no va saludar ningú, i va seure al seu costat, seient 1. A dues cadires de distància social, per si contagiava, hi havia Ada Colau. És un missatge claríssim: Javier Godó és el meu aliat, i no és que s’assegui al meu costat, sinó que jo m’assec al seu costat; i tu, alcaldessa, ni sé qui ets i aviat no hi seràs.

El vots d’ERC al Congrés estan bé, governar amb Colau a l’Ajuntament també, però Sánchez no vol entendre’s amb els representants, sinó fer seus els catalans, i obtenir a Catalunya un resultat com el que Zapatero/Chacón obtingueren el 2008, amb el 45% dels vots i 25 diputats sobre 47 (ara en proveïm 48). Els indults, l’aeroport, els fons europeus, el corredor del mediterrani seran els seus arguments, i la cridòria del voltant serà cada vegada més grotesca i absurda. El principal enemic de Pedro Sánchez és ell mateix: el seu cinisme, el seu oportunisme, la seva llefiscosa insinceritat, la seva buidor que tant se li nota, com en el seu retòric discurs del Liceu, en què jugà a grandeses que estaven molt per damunt de les seves possibilitats: pirotècnia afectada i coent, en certs moments repulsiva, que revolta el votant moderat i pragmàtic que entén que cal pactar amb la realitat, però que si pot triar, prefereix que no l’insultin.

I també, de fons, tot i que no tant de fons, caldrà veure si ERC es continua comportant com un partit palestí, no perdent cap oportunitat de perdre una oportunitat, o decideix fer-se gran, ocupar un espai raonable en la política catalana i deixar de ser el partit tòxic i verinós que ha estat en la seva llarga i lamentable història.

Ara sí que pot dir-se, a la manera de la senyora Ferrusola, que els socialistes ens han entrat a casa. Però fins al fons. Se’ns han fet la dona i els nostres propis fills li diuen «papa».