La resolució del contracte de l’enllaç de l’A-2 a Vidreres no és només una autèntica vergonya, sinó també una mostra de com el Govern de l’Estat ens pren als gironins per ximples. No és només que tots els trams que s’han arribat a desdoblar hagin acumulat endarreriments d’anys i panys (sense anar més lluny, el darrer que es va posar en funcionament, que són els 3,3 quilòmetres entre Medinyà i Orriols, va requerir una dècada). No és només que les obres de millora −que no desdoblament− entre Maçanet i Tordera només portin un 25% d’execució després d’anys de donar-hi voltes. No és només que tot el desdoblament de la Nacional a l’Alt Empordà hagi quedat congelat arran de l’aixecament de peatges, a l’expectativa d’un informe de mobilitat anunciat pel ministeri fa vuit mesos i que no té pinta d’arribar aviat. És que, a sobre, el ministeri va tenir la barra de presentar els onze milions de l’enllaç de Vidreres com una de les partides «estrella» del pressupost d’enguany, quan sabia perfectament que els treballs (adjudicats el 2016) estaven aturats per un requeriment de l’ACA que obligava a modificar el projecte, ja que hi havia detectat deficiències. Ara s’ha de començar de zero i tornar a licitar l’enllaç: podem esperar asseguts. I, mentrestant, l’N-II segueix sumant accidents a Girona.