A principis d’aquest febrer vam ser una bombolla familiar que vam donar tots positius de la covid, resultant la mare amb més complicacions que la resta. El resultat, 90 dies a l’UCI, intubada, se n’ha sortit i ja és a casa.

Només podem donar les gràcies a tot el personal sanitari de la planta 9 de l’UCI de l’hospital Josep Trueta de Girona per les atencions que va rebre, des de la Doctora i el seu equip que la van portar fins a la seva alta, totes les infermeres i infermers, zeladors, personal de neteja, i un especial agraïment al fisio, un gran professional que li va retornar els seus moviments. Infinitament gràcies per totes les atencions rebudes.

El dia 90 va anar a la planta 8, sens dubte un gran pas però també un gran canvi, el tracte amb les infermeres genial, atesa per una gran doctora, però un canvi amb el fisio, venia quan podia... i si només hi ha un fisio per l’UCI i un fisio per planta, alguna cosa no funciona, és un professional molt necessari als hospitals per la ràpida recuperació dels pacients, sigui per la malaltia que sigui.

Tot seguit, vam seguir la recuperació a l’hospital de Figueres i al centre sociosanitari Bernat Jaume, grans persones i grans professionals però gran descoordinació del sistema en general.

Per tot això, demanem al nou Govern de la Generalitat i en especial a l’Hble. senyor conseller de salut, Josep Maria Argimon, que després de la nostra experiència tan directa amb la pandèmia i en el món de la sanitat pública, invertiu-hi, poseu més professionals, feu descansar els que porten hores i hores treballant i pagueu-los el sou digne que realment es mereixen.

Governa un país on les forces de l’oposició són radicals en quan als estaments de dretes. Significa aguantar carretes i cavalls: un panorama complexe si et vols moure amb la justícia democràtica, on el congrés parlamentati imposa els dictàmens pertinents d’acord amb les seves pretensions. Un procés difícil si aquesta cambra actua seguint els barems impositors. Considero inapropiat fer un seguiment de neutralitat, si pretens dirigir el congrés amb sentit lliberal, per quan les disposicions recauen sempre sota l’auspici dels esmentats, generant desacords alhora de promulgar programes d’interès nacional, desencadenat una fricció radical.

La conseqüència de l’hemicicle s’esdevé en un autoritarisme impositiu on les forces extremes descarten les accions punibles de l’estabilitat pel país. És llavors quan l’estira i arronsa divideix els diputats i les propostes sancionadores guanyen el terreny de la culpabilitat. Per això el procés català fou castigat amb l’article 155, una vendetta reiterada constantment, en fer prevaldre una culpabilitat inexistent, emparant-se en articles penals totalment obsolets com antiquats. Essent avui també, la causa de la discòrdia per indultar als nostres polítics empresonats.

Crec que sota la pressió de la dreta, s’ha descartat el que correspondria, una amnistia total.

Ja era hora, gràcies a Déu. Els tres anys a l’exili, els tres anys a la presó i les exitoses manifestacions dels 11 de setembre han valgut per alguna cosa.

A veure si d’una vegada per totes, els que manin a Madrid en el seu moment entenen el que demanem i volem els catalans per nosaltres i també per Espanya.