La passada setmana Barcelona va recuperar el seu paper protagonista de la mà del Cercle d’Economia. Molts pensen que el cercle és un lobby empresarial però quan va néixer, als anys 1950, va ser concebut com una plataforma d’empresaris, membres del món acadèmic (Vicens Vives en fou membre) i polític amb l’objectiu de portar Espanya a la UE. La seva vocació econòmica però també política ha marcat la seva existència i les jornades de la setmana passada a recer del nou clima que sembla obrir-se pas a Catalunya, ho ha tornat a evidenciar. El tema estrella han estat els indults que han defensat obertament i han aconseguit el suport de la patronal, especialment de Sánchez Llibre de la CEOE, i dels bisbes catalans. Però també s’han tractat altres temes a les jornades del cercle i a la jornada hispano-italiana (amb presència dels presidents Sánchez i Draghi).

Comentaré el discurs de Casado perquè crec que marca un camí equivocat. Va dir que havia ofert col·laboració a Sánchez però no va dir que la condició era que trenqués la coalició de govern avui vigent a la qual ha qualificat una i altrae vegada d’il·legítima. Va reivindicar la sintonia amb els populars europeus en especial amb Angela Merkel, però mentre Merkel ha sigut rotunda en desqualificar Alternativa per Alemanya fins al punt que l’intent de pactar amb ells en un land va forçar la dimissió de la candidata a substituir-la a la direcció de la CDU, Casado ha donat suport als pactes amb Vox. Va desqualificar els indults però sense donar cap alternativa per promoure un nou clima a Catalunya que permeti retornar a la política i seduir a una majoria de catalans. Va reivindicar el paper del PP europeu en l’aprovació dels fons europeus i va proposar un organisme depenent del parlament per la seva gestió. La fórmula podria tenir sentit si es cultiva la lleialtat i la confiança mútua. Les seves declaracions dient que demanava a Europa que la comissió vigili el govern d’Espanya no van en aquesta línia. No va aclarir si la proposta econòmica és la de Díaz Ayuso, que a la seva presa de possessió ha repetit les fórmules populistes de rebaixa indiscriminada d’impostos (convertint de fet Madrid en una espècie de paradís fiscal), o la dels principals líders territorials que no van anar a Colón i han estat presents a Barcelona (Núñez Feijóo i Juanma Moreno junt amb Ximo Puig i Francina Armengol) parlant dels temes econòmics de forma diferent que Ayuso. El discurs de Casado ha demostrat davant la societat catalana la manca de programa del PP, haurem de veure com evolucionen les coses per saber quin camí trien.

El Cercle va reclamar unitat per aprofitar els fons europeus. Ni la patronal ni els sindicats s’aixecaran de la taula de diàleg social en moments de canvis profunds del nostre teixit empresarial i amb els fons europeus a l’horitzó, volen participar-hi però la dreta espanyola se situa contra tot. El Cercle i els agents socials miren Portugal on hi ha un govern d’esquerres (socialista amb suport extern del Bloco da Esquerda) però l’oposició té un tarannà constructiu o Itàlia on un govern de concentració dirigit per Draghi ha consensuat les bases pel pla de recuperació. A Espanya la cosa és ben diferent, la dreta s’ha quedat fora de joc i sols intenta desestabilitzar el govern.

Les reunions també han demostrat que mentre Barcelona s’ha reivindicat, les institucions catalanes han passat de puntetes. La presència de les autoritats polítiques catalanes ha sigut molt menor, lluny del que es podia esperar d’una oportunitat com aquesta. Si be és cert que Aragonès i Colau s’han fet una foto amb el Rei, el president Sánchez i el president sud-coreà, no rebre’ls així com no anar al sopar són una mala notícia. La fugida d’Aragonès a Waterloo a parlar amb Puigdemont el dia de les reunions de Sánchez i Draghi en què podia haver fet d’amfitrió tampoc ha sigut un encert (la reunió de Waterloo no era una urgència). Els partits independentistes que governen la Generalitat, com la dreta espanyola, s’han situat, un cop més, fora de la realitat.

Barcelona també ha estat protagonista aquest dilluns quan el president Sánchez va venir al Liceu a explicar en directe a la societat catalana el perquè dels indults. Va dir que obrien una porta a la concòrdia i va explicar sense embuts el seu programa pel retrobament dels catalans i dels espanyols. No va demanar la renúncia dels ideals com tampoc va oferir cap renúncia dels seus sinó que va demanar obrir un nou temps per la política. Roca Junyent, que hi era present, ha escrit un bon article dient sí a la concòrdia a La Vanguardia de dimarts. En pròxims articles haurem de comentar la resposta del govern català.

Em quedo amb les bones notícies, Barcelona ha tornat a exercir com a ciutat important, els indults han rebut un fort suport i els polítics han sortit de la presó, ha quedat clar que ajudar la concòrdia, com ha dit Sánchez, ajuda l’economia inclús Sánchez Llibre ha parlat del retorn d’empreses en un moment d’optimisme. Ha començat un cert desglaç de les relacions entre les institucions catalanes i la casa real. Però el fil de l’optimisme és molt feble i sinó escoltin els independentistes, que ja s’encarreguen de tirar gerros d’aigua freda. El govern català s’ha de posar a la feina, a governar i pactar una sortida viable que tingui un suport ampli a Catalunya. Acabo amb una mostra de perquè cal governar. Aquesta setmana una empresa d’energia eòlica aragonesa ha proposat un corredor per fer arribar energia renovable a Catalunya davant la manca d’iniciativa de la Generalitat en aquest tema.