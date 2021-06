No sabem si el president Sánchez és un inconscient o és un traïdor al poble espanyol. El que està més que clar és que és un mentider congènit, com ho ha demostrat una altra vegada amb la promulgació de l’indult per als nou presos separatistes, que complien condemna pels fets de l’1 d’octubre de 2017.

La mesura ha estat una victòria moral per a la causa separatista i qui no ho vulgui veure està rematadament cec.

Un indult no sol·licitat pels interessats, que a més a més públicament proclamen i reafirmen el seu propòsit de reincidir en esqueixar Espanya –la veritat és que no enganyen a ningú–, fa palesa la debilitat de l’Estat, trenca l’autoritat judicial i posa en perill tant l’existència d’Espanya –el més important– com la pròpia institució de la Corona −qüestió menys important.

Aquesta associació una vegada més defensa la Unitat d’Espanya, entitat superior a totes les vel·leïtats polítiques i fins i tot a les argumentacions jurídiques.

Visca Espanya!

Visca Catalunya espanyola!