Melquisedec, en l’Antic Testament, és un notable sacerdot, profeta i líder que va viure després del Diluvi i durant el temps d’Abraham. Al papir 11Q13 de la mar Morta, Melquisedec és vist com un àngel o ésser diví, i amb títols hebreus com Elohim, que s’apliquen a ell. «La paraula «Elohim», tal com s’utilitza en els primers capítols del Gènesi, i que ha estat traduïda com «Déu», és un mot plural, que designa cert nombre de déus andrògins, i no una Suprema Deïtat. Adam no fora un home sinó una espècie, una raça de criatures (Manly P. Hall)».

Des dels inicis, l’home ha venerat el foc per sobre de tots els altres elements. El fet que durant les tempestes els llampecs poderosos des del cel provoquessin focs, abatent arbres i provocant estralls i destrucció, va fer que els homes primitius reconeguessin en la seva fúria la ira dels déus.

En les societats del antics celtes, el druida era un sacerdot amb la missió de conservar i transmetre les tradicions religioses i administrar justícia.

En honor de Hu Gadarn, el Déu Banyut de la fertilitat, els pobles celebraven anualment una encesa de focs que anomenaven Dia del Solstici Estival.