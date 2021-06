Quan la recuperació econòmica es concreti, tornarem a comptar amb els nivells de renda mitjana o de producció dels quals gaudíem abans que arribés el virus. Però haurem també de reconquistar i millorar les oportunitats reals que tenia Europa abans de la pandèmia per parlar de mercats realment eficients.

I aquestes oportunitats depenen de béns públics com la sanitat, l’educació o el medi ambient. La millora de la vida social no es pot mesurar només en termes de PIB.

La intervenció de l’Estat i de la Comunitat és necessària per afavorir la igualtat d’oportunitats, el que cal exigir-li a l’Estat, i per tant a qui el governa, és que sigui eficient, que no imposi una manera de veure les coses, i que compti amb les iniciatives que neixen de la societat.