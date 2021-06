Ja és estiu, l’època de l’any on més costa portar mascareta, tot i que enguany, la bona notícia és que, precisament a partir d’avui, ja som lliures d’anar sense, almenys en espais oberts. Aquesta quota de llibertat reconquerida, en part per la confiança que han generat els descensos en contagis i en ingressos hospitalaris, així com per un procés de vacunació que s’ha refet miraculosament d’un inici marcat per una organització i unes decisions polítiques de manicomi, no serà del tot gratuïta i molts serem víctimes d’una nova patologia derivada, la denominada síndrome de la cara buida. Aquest és el nom amb què els experts s’han avançat a presentar-nos el malestar psicològic, l’angoixa que pot provocar-nos el fet de sortir al carrer sense res que protegeixi el nostre rostre, un fet que denota la inseguretat de patir nous contagis, i més, si veiem a més gent deambular alegrament i pèrfidament sense mascareta al nostre voltant. Primer no la volíem dur i ara no ens la volem treure. Qui entengui la ment humana que se la compri! Una vegada més, no ens queda més opció que recórrer a un altre terme après durant aquesta pandèmia que sembla que per fi remet, el de la resiliència, la capacitat que tots tenim per, un menys i altres encara menys, fer front als problemes, superar-los i sortir més enfortits. Per tant, a poc a poc i bona lletra. Ja ensenyarem la cara quan ens sentim còmodes i segurs per fer-ho. No hi ha pressa.

Aquesta síndrome ha posat sobre la taula algunes idees que durant els passats mesos de tancament imposat, han estat motiu de reflexió i mems. La primera i més obvia és que tots som igual de guapos i guapes rere una mascareta. La segona, i potser la més important, és que parlar a la gent mirant-la als ulls és d’un nivell humà que no sempre hem sabut posar en pràctica abans de la pandèmia, un context al qual ens hem hagut d’adaptar un cop immersos en aquesta voràgine de mascaretes i cares tapades. Si parles mirant als ulls de les persones, sembla com si les poguessis conèixer abans i millor, com si hi hagués menys marge per l’error de l’avaluació personal. Efectivament, a la vella realitat que aviat tornarà per mirar de recuperar el que és seu, hi ha també una síndrome que espera el seu retorn i que és el de les cares múltiples, la síndrome de l’hipòcrita. Durant la pandèmia, la mascareta ha amagat les faccions dels rostres que més solen desvirtuar l’interior de les persones, les més agraïdes de veure, sí, però les que més nodreixen les falses expectatives i la decepció.

Ara que els rostres de tots i de tothom tornaran de mica en mica a ressorgir i a recuperar la seva plenitud física i estètica, de la mateixa manera, també tornarem a la realitat del món de màscares del que, ineludiblement, tots formen part.

El temps ens dirà si aquests mesos de cares tapades amb mascaretes ens hauran servit per quelcom més que per aprendre a repel·lir només el virus.