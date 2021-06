Se’m fa estrany adonar-me’n de com algunes de les notícies que haurien de ser motiu d’estupefacció i fins i tot d’escàndol públic en el nostre país acabin tenint tant poc ressò. Em refereixo a la següent: part dels 3.165 milions d’euros que Catalunya va rebre durant l’any 2020 per tal de garantir la prestació de serveis públics essencials com educació, sanitat o serveis socials van servir per a finançar el programa de la televisió pública Polònia, així com per a la compra dels documentals sobre el judici del procés que TV3 va fer a Mediapro.

Tot això ni se suposa ni es dedueix, sinó que ho va reconèixer la mateixa Núria Llorach, presidenta en funcions de la CCMA, en seu parlamentària.

Ho va denunciar la periodista Beatriz Silva, membre del Parlament de Catalunya pel PSC i de l’Associació Federalistes d’Esquerres en un article el passat 5 de juny, en el diari digital Crònica Global. El títol era TV3, la pobreza y el Fondo Covid.

A l’article ja es denunciava el caràcter demolidor de la revelació de la presidenta de la CCMA, però el que és encara més demolidor és que tan sols aquest Diari de Girona i el digital Crònica Global hagin publicat la notícia. Cap polític, periodista o altres mitjans de comunicació s’han fet ressò d’una notícia de tal envergadura.

Podríem preguntar-nos per què a Catalunya, tan donada darrerament a la indignació política i fins i tot a l’agitació social pel que es consideren injustícies contra Catalunya, la resposta a aquesta altra injustícia hagi estat d’una tebiesa sorprenent.

Que fons públics destinats a pal·liar conseqüències de la catàstrofe de la pandèmia, com són les més essencials, les que afecten a la pobresa, a aquells que més ho necessiten, s’utilitzin fraudulentament per a programes de televisió no té nom. La indignació és encara més gran quan es tenen en compte les dades de pobresa que han augmentat a Catalunya durant els dos darrers anys. Però el pitjor de tot, i podria ser l’explicació de la manca de ressò de tal immoralitat, és que a Catalunya i més concretament a través de TV3, on la gestió de la bandera és prioritària a qualsevol altra necessitat, aquestes situacions s’hagin convertit en «l’estat natural de les coses». Uns no entendrien altra realitat, perquè aquesta és la natural, i altres hi estem tan acostumats que tampoc ens sobta.

Trista conclusió la nostra si aquesta i altres infàmies, provinguin d’on provinguin, poden convertir-se en la regla comuna de la nostra convivència.

Si és així, no només estem desvirtuant la realitat, que també, sinó que correm el risc d’acabar per distorsionar valors tan fonamentals com el que és just del que no ho és; o el que és bo per a tots i el que només és bo per a uns quants.

Estem en període d’optimisme i no voldria ser ocell de mal averany: Europa mostra símptomes d’unió i solidaritat, destinant recursos a la crisi que ens està assolant; el desastre sanitari de la pandèmia sembla remetre; a Catalunya hi ha indicis de cohesió social que podrien revertir en pluralitat política social i informativa. Aquesta és garantia que l’equilibri entre institucions i ciutadania esdevingui en allò que és el «bé comú».

Robert Putnam, sociòleg i politòleg nord-americà, en la seva obra Para que la democracia funcione, es va plantejar preguntes respecte al millor funcionament de les institucions democràtiques, i es va contestar que l’èxit o el fracàs de les mateixes depenia en gran mesura del capital social de què disposa la ciutadania, això és: la informació veraç, el pensament crític, la participació política i el rebuig a la corrupció i a la ineficàcia.