Fa un any, Pedro Sánchez proclamava al Congrés la seva ja famosa frase «hem vençut el virus». Un mes després, el 16 de juliol, se celebrava al pati d’armes del Palau Reial una molt pomposa cerimònia d’Estat per les víctimes de la pandèmia. Els reis van presidir l’homenatge, que va deixar una imatge espectacular. Set enormes cercles concèntrics de cadires, ocupades per autoritats diverses, envoltaven la flama de la memòria. No era veritat. No s’havia vençut el virus. A aquell panegíric no van poder-hi arribar les milers de víctimes que vindrien després, en successives onades, al llarg d’una tardor, un hivern i una primavera amb llits, UCIs i tanatoris plens de víctimes.

Vista des d’avui, aquella cerimònia ens sembla precipitada. Què es commemorava? L’equador de la pandèmia? No es pot vendre la pell de l’os abans de caçar-lo. No es pot celebrar el final d’una guerra abans que es dispari l’última bala. No es pot celebrar el final d’una revolta com la de Catalunya abans de reconèixer el dany causat almenys a la meitat de la població. Quantes vegades vam celebrar el final d’ETA i encara avui tenim la sensació que aquella aberració es va tancar en fals?

Des d’ahir ja és realitat el que se celebra amb especial algaravia des de fa una setmana. La fi de l’obligatorietat de la mascareta en exteriors. Un pas molt simbòlic, és veritat, que canviarà la fesomia d’un país emmascarat durant setze mesos. Però que de cap manera acabarà amb el virus.

És cert que les dades són encoratjadores, és cert que l’espectacular avanç de la vacunació permet l’optimisme. És cert que la població necessita un alleujament, encara que sigui simbòlic, després d’haver estat sotmesa a mesures excepcionals durant un temps tan llarg que ja se’ns ha oblidat com era el món sense mascareta.

No pretenc ser esgarriacries, però el triomfalisme és perillós. Ens passa quan tenim una infecció. Al segon dia, els antibiòtics han complert el seu efecte miraculós i el dolor ha desaparegut, però hem de continuar prenent-ne sis dies més, perquè si no, l’efecte beneficiós s’esfumarà i la infecció reviurà.

La pandèmia no estarà vençuda, diguin el que diguin els nostres polítics triomfalistes, fins que tots estiguem vacunats, fins que ens injectin l’última dosi de record, fins que hàgim doblegat la soca índia i les que vinguin, fins que la resta del món –no només l’occidental– estigui fora de perill, perquè aquesta és una pandèmia global i, mentre continuï provocant estralls a Llatinoamèrica o Àfrica, ningú estarà fora de perill. Per no parlar de les conseqüències –econòmiques i psicològiques– que conviuran amb nosaltres durant dècades.

En un dels millors butlletins espanyols sobre el coronavirus, el d’elDiario.es, la periodista Belén Remacha intenta respondre a la gran qüestió: quan es pot considerar acabada una pandèmia? Seguint l’opinió dels experts, esmenta dos possibles finals. Un, el final mèdic, quan la malaltia hagi deixat de ser un problema de salut pública. I dos, el final social, quan els polítics i els ciutadans passin a tenir altres prioritats.

Del final social tot indica que n’estem a prop. Els nostres polítics ja semblen donar més prioritat als indults a Catalunya i els ciutadans estan en altres assumptes més plaents, com es pot veure en els estadis de l’Eurocopa o en els plans d’unes vacances que compensin les penúries passades. Del final mèdic no en podrem parlar mentre no es compleixi, almenys, l’objectiu de 50 casos per 100.000 habitants, i encara n’estem lluny.

Entre les funcions beneficioses de les mascaretes, hi ha la de recordar-nos el perill. Però no ens confiem. No estem per a celebracions. Està per veure que hàgim vençut el virus. Per tancar el paraigua no deixarà de ploure.