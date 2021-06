La darrera cimera de l’OTAN, en la mateixa línia marcada pel president Biden en la seva primera compareixença davant el Congrés dels EUA i al G7, va advertir que «les ambicions de la Xina i el seu capteniment representen un repte sistèmic a la seguretat global i a l’ordre internacional basat en la seguretat jurídica».

És un llenguatge dur, que en tant que considerat «sense precedents» pels experts, mereix alguna reflexió.

El 1911 Sun Yat-sen proclamava la República de la Xina, posant fi a un imperi mil·lenari, però agonitzant que, al s. XIX, havia patit traumàtiques desfetes –arribades per mar, per cert, un detall que convé tenir molt present– i pèrdues territorials com «les concessions» després de la Guerra dels Bòxers o la de Hong Kong a causa de la I guerra de l’Opi.

En el seu magnífic llibre Cignes salvatges, Jung Chang explica «que a la Xina regnava el caos sota l’autoritat dels senyors de la guerra (...) i que mai havia existit un sistema legal pròpiament dit. La justícia era arbitrària i la crueltat un element tant capriciós com institucionalitzat (...). Cal entendre per tant que el triomf de Mao i la implantació de la República Popular l’any 1949 va ser valorat per molts xinesos com la fi d’aquesta situació terrible, ben dramatitzada a la pel·lícula Shanghai, dirigida per Mikael Håfström.

Cal entendre que tant la república de Sun Yat-sen com posteriorment el règim comunista de Mao, més enllà de la ideologia, suraven sobre un component nacionalista molt fort. Comprensible en un país on els segles XIX i XX havien estat un malson.

Històricament, però, i malgrat aquest fort component nacionalista, la Xina ha estat un país essencialment aïllacionista en la seva política exterior. El mateix nom del país en xinès –Zhong Guo, l’Imperi del Mig– reflecteix encertadament aquesta idea i la seva projecció geopolítica.

Aquesta política aïllacionista va canviar força amb Mao un cop fundada la República Popular. Recordem algunes de les intervencions bèl·liques xineses: Tibet l’any 1950; Corea poc més tard, que va arribar a provocar la disputa amb Kruxhèv, a qui sembla que Mao va exigir la bomba atòmica per llançar-la contra els EUA; Vietnam, o el suport als Khmers roigs a Cambodja.

L’arribada de Deng Xiaoping a Zhongnanhai, el sancta santorum del poder del Partit Comunista xinès –que farà cent anys el proper 1 de juliol– dins l’antiga Ciutat Prohibida imperial suposa, però, el tancament del breu parèntesi d’intervencionisme maoista i l’adopció de postulats molt més en la línia de l’aïllament tradicional de l’imperi xinès i de la política de no ingerència en els afers interns d’altres Estats que constitueix un dels «leitmotivs» de la política xinesa a l’ONU. Es poden argumentar episodis d’inconsistència respecte d’aquesta política, com la invasió de Vietnam el 1979, o l’anomenada Línia de set punts basada en l’ocupació d’illots al mar del sud de la Xina, percebuda pels seus veïns com clarament hostil, juntament amb un reforçament de les seves capacitats militars −particularment navals− complementades per l’objectiu estratègic del Collar de perles per establir una cadena de bases navals militars.

Però en qualsevol cas sembla força exagerat assenyalar com a «enemic» un país que malgrat dèficits democràtics prou coneguts i apuntats per diferents organismes internacionals com el Consell de Drets Humans de l’ONU, no té un rècord històric d’intervencionisme comparable a altres potències mundials com Alemanya, França, el Regne Unit, l’URSS, el Japó o la Rússia i els mateixos EUA actuals. Els canvis en política exterior rarament s’improvisen, i més aviat acostumen a respondre a una certa tradició històrica, sovint teoritzada –i justificada– que, en algun dels casos esmentats, respon a més a una sòlida tradició de militarisme expansionista que, certament no és, amb tots els seus defectes, el cas de la Xina.

Malauradament el cas de Taiwan –un afer que com és sabut Pequín considera «intern»– representa un risc real a la pau mundial, tal com advertia el prestigiós think tank International Crisis Group en el seu informe corresponent a 2021. La política de rearmament xinesa en els darrers anys és un fet contrastat. I, com es destaca sovint, segons l’informe Janes 2020 «la Xina té actualment la marina més potent del món». La portada del setmanari britànic The Economist del darrer 1 de maig titulava: «El lloc més perillós de la terra» sobre una imatge de l’illa de Taiwan, i destacava les paraules de l’almirall nord-americà Phil Davidson, cap del comandament Indo-Pacífic en una recent compareixença al Congrés dels EUA advertint del «risc d’un atac xinès a Taiwan abans de 2027». La revista Foreign Affairs en el seu darrer número dedica també un article a aquest mateix tema: «La temptació de Taiwan. Perquè Pequín pot acabar recorrent a la força».

La Història recorda que amb la Xina moderna les amenaces, els gestos hostils i les paraules dissonants no acostumen a arribar gaire lluny. Només cal anar a YouTube per recordar els avalots populars marcats per un fort nacionalisme xinès cada cop que hi ha un incident a causa dels greuges històrics amb el Japó.

Contràriament al que sembla ser el pensament dominant actual, el qui va ser tants d’anys primer ministre de Singapur i gran expert en la Xina, Lee Kuan Yew, va dir en una entrevista a The Atlantic l’any 2013 que «la competència entre la Xina i els EUA és inevitable, però no així el conflicte». La Història ensenya que una diplomàcia consistent, bilateral i multilateral –que no exclou la dissuasió– sempre obrirà més camins que no pas la militarització.

Particularment en un món multipolar i un continent com Àsia, on coexisteixen cinc potències nuclears. A més, les encara importants mancances de la Xina en molts d’àmbits –ocupa el lloc 85 de l’índex de desenvolupament humà de l’ONU– són difícilment compatibles amb escenaris bèl·lics.

D’altra banda, sent realistes, és prou clar que per a un país que té prop del 20% del deute sobirà d’un altre –com és el cas de la Xina amb relació als EUA i tants d’altres països–, un simple telèfon pot ser una arma força més eficaç que no pas un míssil.