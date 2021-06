Som dins dels cent dies de gràcia. El nou Govern d’ERC i JxCat (a partir d’un acord signat de 46 pàgines) va prendre possessió el passat 26-V. Fem-ne una anàlisi. La presidència de Pere Aragonès és un macrodepartament d’Administració i Funció Pública, Món local, Relacions institucionals, Esports i Oficina de pla pilot de Renda Bàsica. Per això Laura Vilagrà, exalcaldessa de Santpedor, serà consellera de Presidència. I s’han donat dos anys de coll per aconseguir alguna entesa en la taula de diàleg... La Vicepresidència de Jordi Puigneró (JxCat, si no ho poso darrere el conseller respectiu, pertany a ERC) inclou el Departament de Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana. Aquest estiu s’aixequen barreres de vies d’alta capacitat; tindrem vinyeta de tarifa plana o pagament per ús com vol el Govern central? Farà complir el traspàs de Rodalies «amb tots els recursos materials i econòmics» i també les obres que són responsabilitat del Govern (Sagrera, L9...) o caldrà supeditar-se al Pla Nacional d’Inversió en Infraestructures? Bandejo l’ampliació de l’aeroport barceloní, però, pel que fa a la política d’habitatge, per equiparar-nos a la mitjana europea caldria triplicar l’actual pressupost fins a uns inassumibles 1.000 M€. Quant als reptes de les polítiques digitals, els problemes són la bretxa de gènere en l’accés a les carreres tecnològiques, la fractura digital que afecta les persones grans, la protecció de dades, la implantació del vot electrònic, l’arribada de la fibra òptica a les zones rurals, implantació del 5G, digitalització d’un ecosistema empresarial i administratiu modern.

Un dels grans problemes actuals és el de la transició energètica, expressió elidida per l’acord del Govern. Aconsellaria a Teresa Jordà, consellera d’Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació, que es llegís el llibre de Santiago Vilanova L’emergència climàtica a Catalunya: revolució o col·lapse (2021) i ultrapassés el pacte de legislatura sobre objectius a mitjà termini (reducció d’emissions i desplegament d’energies renovables com l’eòlica i la solar). Vist que s’ha renunciat a una vicepresidència ecològica transversal, no es pot perdre més temps amb mapes eòlics consensuats ni establir moratòries encobertes a les energies netes. Els necessaris i urgents nous parcs eòlics i solars se supeditaran als interessos dels sectors agrícoles conxorxats amb els grans lobbies agroalimentaris del país? Altrament, encapçala la conselleria d’Economia i Hisenda un home provinent de «la Caixa» com és Jaume Giró (JxCat). El nou conseller, tot i funcionar amb un pressupost dissenyat abans de la pandèmia –lligat als Fons de Liquiditat Autonòmica–, ja ha anunciat que treballa per als pressupostos del 2022 (fa 11 anys que no s’aproven els comptes a temps) i que l’Estat està en deute amb Catalunya. Compromès per l’acord de Govern a «visualitzar el potencial econòmic» català i a emetre bons de la Generalitat, haurà de fer quallar l’Agència Tributària Catalana. No se sap com podrà manejar els fons de recuperació europeus Next Generation, però, lligada a aquesta conselleria, hi ha la fusionada d’Empresa i Treball, regida per Roger Torrent. Haurà d’afrontar la crisi de la fabricació de cotxes elèctrics, si les comunitats riques amb liti per a les bateries el neguen a Catalunya. La conselleria de Salut la regeix un home fort com Josep M. Argimon (JxCat). Experts en Economia de la Salut com G. López Casasnovas han calculat que caldrien 5.000 M€ extres (3 punts del PIB) a fi que el nostre sistema sanitari sortís de la precarietat laboral actual i superés l’obsolescència tecnològica. Això, que s’hauria d’assolir en un quinquenni gràcies a la millora del finançament de la Generalitat, suposa un 50% més. L’acord de Govern ofereix a les infermeres elevar-les al grau de Funció Pública per augmentar el seu nivell salarial, al conjunt de professionals sanitaris se’ls promet un cop més convocar més places per acabar amb els interins i, a l’Atenció Primària (que ha dut el pes de la pandèmia) se li brinden 300 M€ per arribar a un 25% del pressupost. I encara queden les residències i centres sociosanitaris per arranjar. D’on sortiran les misses? Gemma Geis (JxCat) és la consellera de Recerca i Universitats, sense les competències d’Innovació que recauen en Torrent (en molts països recerca i innovació es gestionen juntes a fi de convertir la ciència en riquesa). Té pendents d’aprovar la Llei de la Ciència, dotar de recursos el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, reduir el preu de la matrícula universitària dels màsters, ampliar les beques i fer el relleu generacional del professorat. Li caldrà reformar el model de finançament universitari?

Una altra de les línies discutides en l’acord (la CUP considera que la crisi postpandèmica pot dur aldarulls al carrer i que cal suprimir la Brigada Mòbil) és el d’un nou model d’ordre públic, departament que regeix Joan Ignasi Elena. Li caldrà posar sobre paper respostes alternatives de prevenció, aprofundir la mediació i refer els protocols de desnonaments. Josep Gonzàlez Cambray, davant d’Educació, suposa un cert continuisme amb el conseller anterior. El seu objectiu serà combatre la desigualtat sense desatendre l’escola concertada, fins i tot atenent els cicles de grau mitjà d’FP (i, en això, discreparà de la CUP). Feines: desenvolupar la LEC, desplegar el Pacte contra la segregació, el Decret de l’escola inclusiva, oferir educació infantil en l’etapa 0-3 anys i aproximar la despesa d’Educació en un 6% del PIB (ara és a un 3,6%). Per a la seva banda, Natàlia Garriga arriba al davant de Cultura amb el pacte signat –però sense data– d’esmerçar-hi el 2% del pressupost. Té, per davant, dues noves lleis: Polítiques Culturals i Drets Culturals de la Ciutadania i Patrimoni Cultural. A més de potenciar l’ús del català en el sector audiovisual i dels videojocs, el pacte parla «d’impulsar un hub audiovisual que sigui referent al sud d’Europa en la incorporació de tecnologia». Brindis al sol?

La professora Tània Verge arriba al davant de Feminismes i Igualtat, una conselleria inèdita, que unifica Afers Socials i Institut Català de la Dona. Haurà de lluitar contra la violència masclista i treballar per l’enfortiment de les xarxes d’atenció a la dona, els ajuts per legalitzar les treballadores de la llar i els consensos per a les polítiques LGTBI. Lourdes Ciuró (JxCat), regidora a Sabadell, serà al capdavant de Justícia. Se’n sortirà a l’hora de blindar els diputats sense sentència ferma per respondre a les acciones repressives de l’Estat? (Tània Verge, per exemple, fou una de les persones que integraven la Sindicatura Electoral de l’1-O). Finalment, la lleidatana Violant Cervera (JxCat) encapçala la conselleria de Drets Socials. De moment, suposo que sap que Catalunya lidera les llistes estatals d’espera per accedir a ajudes de dependència.