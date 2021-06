El passat diumenge 20 de juny, com tantes altres vegades, vaig anar a fer una caminada amb la Colla dels Perduts. El dia era calorós i quan ja havia fet uns 14 quilòmetres em vaig sentir cansada, amb vaig asseure en un marge del camí i de cop i volta em vaig desplomar.

Quan vaig recuperar el coneixement les companyes, algunes infermeres, em van socórrer com van poder. Com que érem en un desnivell prou fondo del bosc i jo em sentia feble no em van poder treure, va ser necessari telefonar primer a la Policia Local i després als Bombers. La seva resposta va ser molt ràpida i amb l’ajut i la col·laboració de tots dos cossos, em van poder treure d’allà on era, primer amb un 4x4 i posteriorment amb una ambulància que em va traslladar fins a l’hospital de Palamós. Finalment, em varen diagnosticar una deshidratació i una baixada de tensió que em van provocar una lipotímia.

Em sento molt agraïda amb totes les persones que em van ajudar a passar el tràngol: els meus companys i companyes, la Policia Local, els Bombers i els sanitaris que em van atendre a l’hospital. Tothom es va mostrar molt atent i professional, i tot plegat em va ajudar a fer que la situació es resolgués ràpidament, que jo en tot moment em sentís tranquil·la i acompanyada i que finalment tot hagi quedat en una simple anècdota.

De tota manera he après la lliçó, estic molt acostumada a fer aquest tipus d’activitats però això mai m’havia passat. El meu error, i més en tractar-se d’una caminada prou llarga i per l’època de l’any que som, va ser no menjar i no hidratar-me el suficient.

Si la meva experiència pot ajudar algú, no sortiu de casa sols, si no hi hagués anat amb la Colla dels Perduts no sé què hauria passat, i sobretot mengeu i beveu el que sigui necessari. M’he sentit en la necessitat de fer arribar aquesta nota d’agraïment al servidors públics perquè crec que cal posar en valor la tasca que duen a terme.

Al ciutadà sovint li costa poc criticar quan interpreta que les coses no s’han acabat de fer prou bé i oblida agrair a aquestes persones les moltíssimes vegades que rebem el seu ajut.