En arribar aquest moment, se’m fa difícil trobar les paraules encertades. En aquests 37 anys i mig al servei de Llagostera, hi ha hagut infinitat de moments que m’han tocat viure, alguns bons altres no tant i malauradament uns que hagués preferit no viure.

Durant la meva vida professional he vist 6 alcaldies diferents, a les quals sempre he servit fidelment i he aportat la meva professionalitat en benefici del bon funcionament d’aquesta comissaria i al servei del poble de Llagostera.

Quan vaig arribar encara no estava format el cos de Policia Local com el coneixem actualment, junt amb el regidor Sr. Joan Gruart i Comas vaig tenir la fortuna de contribuir conjuntament en la seva creació.

Vull aprofitar aquest moment per agrair tot el temps viscut, amb l’empenta i l’enteresa que et donen els anys, amb la convicció d’haver contribuït ha assentar les bases per establir un sistema de seguretat local, capaç d’assolir els reptes que del futur se’n esdevinguin.

He estat afortunat de poder viure la meva vocació i càrrec amb els quals he estat plenament identificat, una professió que m’ha permès créixer personalment com a cap d’aquesta policia.

El més important que m’han portat tots aquets anys de servei, sens dubte, han estat les persones que afortunadament he conegut. De totes elles m’emporto un aprenentatge de vida, des dels anys més impulsius de la meva joventut, a la reflexió pròpia que t’ofereix el pas del temps. M’emporto grans amistats i és que el creixement no hagués estat possible sense totes les persones que han contribuït, amb el seu suport i esforç, a fer-ho possible, inclús em sento agraït pels que m’ho han posat difícil i és que també gràcies a ells he après a seguir ferm i endavant.

Finalment, de ben segur que no em podré desvincular del tot ja que aquesta feina ha estat la meva vocació envers al servei de Llagostera.

Moltes gràcies, a reveure.