La crueltat s’ha mantingut amb tal legitimitat durant mil·lennis que ha funcionat com a ingredient dels plaers més preuats. En les societats salvatges, la violència, lluny d’explicar-se a partir de consideracions utilitàries, econòmiques o ideològiques, ha estat regulada essencialment en funció de dos codis: l’honor i la venjança. Allà on predomina l’honor, la vida val poc si se la compara amb l’estima pública. El desafiament a la mort és una virtut molt valorada, mentre que la covardia es menysprea a tot arreu. L’honra és allò que ordena la violència en l’univers primitiu. Sota pena d’humiliació, ningú ha de suportar un insult; querelles, injúries, odis i gelosia tenen un final sagnant. La venjança serveix per impedir que sorgeixin individus independents, replegats sobre el seu propi interès. El tot és prioritari sobre les voluntats aïllades. Moltes cerimònies d’iniciació que marquen el pas dels joves a l’edat adulta van acompanyades de tortures rituals. La pràctica dels suplicis i la seva ferocitat inaudita revelen el significat profund d’una crueltat primitiva. La línia de l’evolució històrica és coneguda. En pocs segles, les societats de sang regides per l’honor i la venjança van deixar pas a d’altres molt més controlades, en què els actes de violència van disminuir dràsticament, perquè el recurs de la força i la brutalitat desprestigiava als que l’empraven. I sí, estic parlant de la política actual.