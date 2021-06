Ens havien anunciat que, aquest darrer dissabte de juny, donades les actuals circumstàncies, d’una millora gradual, tindríem una novetat, molt esperada, podríem sortir al carrer sense la mascareta, amb la qual cosa l’alegria, com no cal dir, fou general.

Però... ai las! Arribat el moment, la cosa es torcí, una mica, no solament cal seguir portant-la als interiors, sinó també, a l’exterior, quan no es puguin mantenir les distàncies. Ah! Caram, això és un xic com tirar aigua al vi. I per acabar-ho d’adobar, per rentar-se’n les mans, ens diuen que ens ho deixen al nostre «sentit comú».

Com diu la dita, i està ben comprovat, el sentit comú, ben sovint, sol ser el sentit menys comú, per bon nombre de gent, joves i no tan joves; al decurs de la pandèmia, ho hem pogut anar comprovant.

Ara les i els que volem complir, de bona fe, en anar pel carrer, on la distància és de mal mantenir, tenim la mascareta a l’abast i ens l’anem traient i posant, quan ens passa gent pel costat, tot i ser ben empipador .

Mentrestant n’hi ha d’altres que prefereixen deixar-se-la posada, i els més que diuen que, pel carrer, no se l’han de posar. Per tant, embolica que fa fort, o bé, tants caps, tants barrets.

El final, quan tothom estigui ben vacunat, potser ens en sortirem, però entretant... si no ens aclarim d’una vegada, se’ns farà ben llarg, eh!

És el nostre parer.