És proverbial la facilitat de l’independentisme en capgirar qualsevol assumpte per tal de portar l’aigua al seu molí. Un nou exemple és una resolució de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE). Els mitjans afins, amb TV3 al capdavant, l’han qualificat de victòria contra l’Estat. És així de senzill?

Bé, l’informe del parlamentari letó Boriss Cilevics, membre d’un partit socialista prorús, es basa en una pregunta capciosa: «Els polítics haurien de ser processats per declaracions realitzades en l’exercici del seu mandat?».

El document insta Espanya a considerar la concessió dels indults, a reformar els delictes de sedició i rebel·lió, a abandonar els procediments d’extradició contra dirigents «residents a l’estranger» i a retirar els processos en curs, entre altres consideracions.

Cal recordar que l’Assemblea és de caràcter consultiu, no pertany a la Unió Europea i les seves funcions es limiten a investigar, recomanar i aconsellar. Els 324 membres pertanyen a 47 països (27 dels quals són de la Unió Europea).

Ara bé, només tenen dret a vot els membres designats per cada país que hagin signat el registre d’assistència a una reunió determinada.

En el debat hi havia només 110 representants de 33 països (entre ells Azerbaidjan, Rússia i Polònia, que no són pas un model en matèria de drets humans). Es va avalar l’informe per 70 vots a favor, 28 en contra i 12 abstencions. És un triomf incontestable?

Doncs, sorprèn l’origen dels vots. Dels 29 vots del Grup dels Socialistes, Demòcrates i Verds (SOC), 24 van votar a favor i 5 en contra. Dels 26 del Partit Popular Europeu (EPP), 15 van votar a favor, 4 en contra i 7 es van abstenir. Dels 21 de l’Aliança dels Liberals i Demòcrates Europeus (ALDE), en què hi ha Ciutadans, 18 a favor, 1 en contra i 2 abstencions. Dels 11 del grup dels Conservadors Europeus (EC/DA), en que hi ha Vox, 2 van votar a favor i 9 en contra. Dels no adscrits, en què hi ha ERC, dels 15, 3 a favor, 9 en contra i 3 abstencions. I del grup d’Esquerra Unida, tots 8 favor. És a dir, la majoria de socialistes, populars i liberals, excepte els espanyols, van votar a favor. Renoi!

Dels 12 representants d’Espanya, 5 socialistes, 3 del PP i 1 de Vox van votar en contra. I, a favor, 1 del PNV, 1 d’ERC i 1 de Podem.

És un clatellot a l’Estat espanyol? De cap manera! A la vegada que es critica Espanya, es reconeix que «és una democràcia viva, (...) i que la simple expressió de punts de vista a favor de la independència no és motiu de persecució criminal». I Cilevics va recordar a Laura Castel (ERC) que: «El referèndum era il·legal, sí. Ho hem d’acceptar. Era contrari a la Constitució». Quin paperot el del letó!

Amb tot, la premeditació d’incloure Espanya i Turquia en el mateix sac i la manca d’equanimitat han convertit la polèmica resolució en una eina de propaganda de l’independentisme.