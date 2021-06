No sé quin mal vam fer els gironins en una vida anterior, perquè els déus no parin de castigar-nos. He deixat de portar el recompte de plagues que ens fan arribar, des que ens van enviar en Cotarelo, que per si sol és més pesat que les set d’Egipte. Quan sembla que ja hem purgat les culpes, ens envien una nova desgràcia. Ahir, una de les meitats dels bessons Tururull -no em facin dir quina- va anunciar que vol travessar a peu Catalunya, començant a Portbou (Girona), en una «Travessa per la llibertat», no em preguntin la llibertat de qui o de què, això no importa. En lloc de fugir cap a Waterloo, emulant els seus valerosos líders, tal meitat dels Tururull enfilarà cap al sud, província avall. Si el cap de setmana va vostè a la platja i veu algú assegut en una cadira a la cuneta de l’N-II, no cometi l’error d’aturar-se pensant que és una de tantes senyoretes que ofereixen serveis a peu de carretera, potser és el nostre Tururull en ple descans. Doni-li aigua, tiri-li si vol un tros de pa dur des del cotxe, pregunti-li si TV3 paga bé les aparicions, però no li requereixi uns serveis pels quals no està qualificat malgrat els mesos de presó.

No és segur que el trobin, no es facin il·lusions. Si es pren la travessa amb tant coratge com la vaga de fam que va protagonitzar a la presó, que va tenir lloc més o menys entre l’hora de dinar i la de sopar, la marxa per la llibertat la farà en taxi pagat per la caixa de resistència, baixant en arribar a cada poble per entrar-hi caminant. Mai no s’ha valorat prou la gesta de Tururull de quedar-se un dia sense berenar a la presó, a veure si amb aquest nou sacrifici en forma de caminada, la gent és més empàtica amb aquest tros d’heroi. O almenys, que aquesta vegada els catalans no se’n riguin, que l’únic que s’ho prengué seriosament -això són gestos que en Tururull no oblida- va ser en Junqueras, admirat i incapaç de comprendre que algú pogués renunciar a un berenar.

Amb aquesta nova demostració que posa Catalunya per davant de la pròpia vida, en Tururull evidencia que pertany a una estirp d’homes que mai no es rendeix: capaços de no berenar, de caminar uns centenars de metres sense demanar auxili, i de passar de voler muntar una republiqueta a conformar-se de ser el Forrest Gump del llacisme. Llaor als herois.