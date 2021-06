Una mudança posa al descobert infinitat d’aspectes sobre un mateix. És quan amb més nitidesa comproves que tendeixes a acumular més coses de les que la teva memòria encerta a retenir (els records materials, a la llarga, són l’única manera de preservar algunes vivències) i és quan t’adones que les velles promeses de ser més efectiu seleccionant què emmagatzemes i què no se les emporta el vent. També és un bon baròmetre de l’edat, perquè amb els anys et tornes més irritable amb els canvis i les seves conseqüències, i descobreixes que tens la llengua molt més llarga quan es tracta de barallar-te amb les gestions burocràtiques, les fiances regatejades i els compromisos incomplerts. La mudança és esgotadora pels seus costos, emocionals i econòmics, com també ho és la sensació que no s’acaba mai, perquè sempre queda un calaix per obrir, una persona per trucar i una factura per pagar. Però també t’aporta un moment, un de molt concret i inevitable, que consisteix a veure tot el que tens, tot el que defineix els teus espais interiors, empaquetat en caixes que s’acumulen en un racó d’allò que abans anomenaves «casa» i ara és un simple punt de partida. Després de dies de batalla amb la mandra, la paciència i la calor, el resultat de tan feixuga tasca van ser 47 caixes. A més també hi haurà bosses de mà, objectes que els pots sostenir sense empaquetar i elements que requereixen d’una atenció més personalitzada (per exemple el gat, a qui no donarà la santíssima gana entrar al seu transportí quan arribi el dia), però el gruix de coses han cabut en aquestes 47 caixes que, vistes a cop d’ull, no semblen tenir amo ni contingut específic. A primera vista són una acumulació sense identitat, un amuntegament sense vida. Però resulta que, si mires dins, hi ha una certa síntesi d’una història, la teva, i el teu trànsit per diferents pisos, persones, ciutats i estadis vitals. Hi ha des de petiteses que ja no recordes per a què les conserves fins a testimonis cabdals de la teva evolució personal; hi ha un retall de diari del teu primer article escrit al pleistocè i també fotografies en paper de nits de festa que hauries d’anar cremant a una foguera. Sigui com sigui, potser si no tinguessis les 47 caixes podries viure en un pis on el preu del metre quadrat fos més assequible, però al mateix temps les mires amb un somriure perquè són el recordatori d’un llarg trajecte. Per més que, quan n’agafes una, et sembli que et trencaràs.