Anem de sorpresa en sorpresa (encara que realment no tanta). L’episcopat català aposta per l’indult als dirigents secessionistes condemnats, mitjançant la frase tan recorreguda del «diàleg», com si això fos possible en una qüestió d’a­ques­ta naturalesa, i per a més inri, la Conferència Episcopal Espanyola mitjançant la declaració del seu president Juan José Omella Omella, al mateix temps arquebisbe de Barcelona, se solidaritza amb els primers.

En ambdós casos existeix una incompetència de jurisdicció. És cert que dins l’esmentada entitat eclesial espanyola hi ha hagut profundes divergències; per tal motiu seria molt pertinent que els bisbes dissidents fessin pública la seva oposició, com ha fet molt dignament Monsenyor Jesús Sanz, Arquebisbe d’Oviedo.

Una cosa semblant ha passat amb les declaracions que, en el mateix sentit, ha pronunciat el president de la CEOE, el Sr. Antonio Garamendi Lacanda. Suposem que argumentant raons de caire econòmic. Però des de quan els interessos econòmics, per molt legítims que fossin, poden subvertir l’interès nacional i qüestionar la unitat nacional!

Ens neguem a creure que tot l’empresariat espanyol estigui d’acord amb el seu president, paradoxalment condecorat amb la Creu del Mèrit Militar (...?).

Total, que entre aquells que no enganyen ningú i es mantenen ferms amb la seva idea de trencar Espanya, i els seus avaladors, ens estan conduint a un carreró sense sortida que només Déu sap com acabarà.