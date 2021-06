Avui és el dia del sopar amb els companys de batxillerat. Després d’uns minuts de desconcert els espectres del passat agafen vida i com per art d’encanteri viatgem plegats en el túnel del temps vint anys enrere. Sí, pràcticament són com els recordava. Bé és cert que alguns rostres s’han arrodonit, altres s’han fet més sobris, les mates de cabells s’han esclarissat o enfarinat, el cinturó abans ornamental ara compleix la missió per la qual ha estat pensat, les altures s’han reduït i l’encarcarament d’alguns és evident. L’entonació, les expressions, els girs de la parla, la postura del cos, la manera de riure, no han canviat ostensiblement. Qui tenia la mirada furtiva continua mirant els botons de la camisa. Qui endrapava voraçment sota la tapa del pupitre ara devora el seu entrecot amb la força de les maixelles. Qui visitava una casa de barrets després de cada examen ha triomfat com a dibuixant de còmics underground.

Més que curiosa l’experiència ens pot enfonsar en un pou de pessimisme. Em veuran ells com un paio acabat? Com un fracassat? Amb una forma física deplorable? Si els veig fets un cromo què deuen pensar de mi? De què se n’ha fet del xicot que estava disposat a menjar-se el món?

Vivim sota la il·lusió de poder escapar de la pròpia ombra –que si antiaging, que si vipassana– per anar a trobar el «nosaltres mateixos», una expressió absurda a pesar de tenir requesta en el món de l’autoajuda i de la psicologia positiva. Dona a entendre que tots guardem ben endins un jo original i que gràcies a un treball d’introspecció conegut com a creixement personal, com a realització o com li vulgueu dir, aconseguirem que tregui el nas i guiï les nostres vides. Nietzsche que flirtejà amb la biologia opinava que el més profund que tenim és l’epidermis. Faríem bé d’estimar la nostra vida i desitjar viure-la tal qual durant mil existències si es donés el cas.

Pensar que no ens podem despendre de la caixa negra –el disc dur o el llibre d’instruccions que és el nostre ADN– té algunes aplicacions pràctiques. Ja sé que el que diré és molt poc romàntic, però perquè veieu com és de tossuda la naturalesa. Si coneixeu algú amb qui us agradaria veure una albada agafats de la mà, abans que res demaneu-li una foto de la seva mare o del seu pare. Amb tota probabilitat resultarà premonitòria. O per què ens hauríem de creure els juro que mai més aixecaré la mà contra la meva parella, o que mai més tornaré a beure, o que mai pactaré amb tal o tal partits polítics?

Segur que haureu observat que una de les peculiaritats de fer-se gran és que cada vegada ens assemblem més als nostres pares. Hi ha una explicació científica servida amb safata per l’epigenètica. Durant la joventut s’expressen gens que ens donen aires perquè emprenguem grans aventures. En fer-nos gran aquests gens donen la missió per acabada. Una manera de dir-nos: torna a casa i descansa al balancí. Borges ens ho digué d’una manera més poètica. La vida consisteix en sortir de casa disposats a donar la volta al món. Després de molts anys ens adonem que no hem traspassat la tanca del jardí.

En els anys joves d’aprenentatge si un objectiu assetja la voluntat del fill és no retirar-se ni en pintura als seus progenitors. Aquests representen el passat, la cosa caduca i carrinclona. Un dia pel carrer el fill ja granat veu la figura del pare mort en una porta de vidre. Crèiem il·lusos que ens havíem separat dels nostres pares! Que els nostres estudis, una feina de prestigi, un cercle culte d’amistats, eren el millor ambientador per eliminar la flaire de la palla de l’estable! Un altre dia els nostres fills se n’adonaran després de fer les mateixes revolucions que mai els hem deixat de petja.