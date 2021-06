Fa la sensació que la burocràcia no pot acabar de superar certs entrebancs.

El govern de Madrid no para de fer passos endavant i endarrere respecte a la llei d’habitatge, mentrestant, a Salt i Girona no parem de veure com s’efectuen desnonaments de famílies amb gent gran, menors d’edat, etc.

La qüestió és prou greu quan ens posem a pensar quins habitatges estan buits i per què. En un context de postpandèmia, a Girona existeix un gran nombre d’habitatges buits a mans de grans tenidors. Empreses com la SAREB, nascudes del rescat públic, aprofiten l’endarreriment de les lleis d’habitatge per engrandir el seu negoci.

En certes ocasions, s’ha demanat ajuda a l’Ajuntament de Girona, per tal que interpeli aquestes empreses respecte al gran nombre de desnonaments que hi està havent. L’Ajuntament de Girona compta amb un fons per tal de comprar o llogar habitatges a persones amb vulnerabilitat. Ara bé, lidiar amb les institucions és una odissea que només emprenen les persones i els projectes que estan prou desesperats. Paraules buides, canvis a última hora, endarreriment de reunions, etc. La falta de voluntat política se suma al gran poder que tenen la SAREB i altres entitats bancàries.