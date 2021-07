Quan no tens idea de com guanyar una disputa és molt important aconseguir que el teu contrincant o adversari la perdi. Pedro Sánchez és en això un geni. No crec que tingui una idea clara de què pot oferir als independentistes perquè surtin satisfets de la taula de diàleg, però sap com fer-los quedar ridículs, patètics, sap com folkloritzar-los, i per descomptat Pere Aragonès ajuda amb la seva petitesa reverencial i Puigdemont i Junts li fan igualment una part substancial de la feina bruta apareixent com personatges cada vegada més grotescos i fanatitzats mentre no es cansen de perdre eleccions. Tampoc Pedro Sánchez no ha estat capaç de tenir cap idea millor que Pablo Casado, però sap com arraconar-lo, i el troleja i el posa en contradicció permanent amb Vox; mentre ell sembla en la distància un president centrat i responsable, i Casado, un pobre idiota.

Sánchez, com a bon supervivent, sap aprofitar qualsevol feblesa que tu li regalis per compensar la seva evident falta de llum, de cultura i de recursos. Val a dir que els seus oponents són increïblement generosos, i jo no havia vist res de tan humiliant, ni tan autolesionador, com la comèdia que els diferents membres del Govern fan amb les successives visites del rei Felip a Catalunya, discutint com senyoretes afectades si hi van, no hi van o hi van només una miqueta. Ara mateix, la principal idea força de l’independentisme és quin grau de postureig li fem al monarca, i amb quina roba interior. Jo no he pensat mai que el món ens mira. Però si ens mira, es deu estar pixant de riure.

El president Sánchez té l’estranya i valuosa habilitat de destruir els altres per la via de fer-los semblar extravagants i absurds. És una tècnica molt interessant. Jo la faig servir sovint, quan sé que tinc raó però encara no he descobert per què o no m’he armat prou de valor per esgrimir l’argument important, que sovint és duríssim i descarnat. Que jo tingui una part de barra, que la tinc, i de vegades francament notable, no vol dir que hagi de permetre que els altres se surtin amb la seva carraca barata, cínica i oportunista: no hi ha talent que inevitablement no subratlli la mediocritat dels altres, i dir que Pedro Sánchez no té cap idea i que només li interessa el poder és no haver entès res. En realitat, l’única idea és el poder, la sola idea que pesa, que importa, i totes les altres idees que valen la pena són el poder amb gustos diferents, com els granissats poden ser de taronja o de llimona o de menta. El poder que vol dir el teu marc, els teus colors de la nit, la manera que tenen de vinclar-se els cossos i les coses i que tu necessites per estar tranquil o per controlar l’angoixa. D’entre totes les batalles, només n’hi ha una que de veritat cal lliurar i és la del poder, la de marcar el centre amb els teus peus clavats a terra, la d’haver marcat la diferència per poder ser generós i fins i tot magnànim. Poc poden estimar els que no manen. Poca compassió poden tenir, poca pietat. Poc poden ajudar els que no manen, els que no controlen el joc, els que viuen dirigits, inclinats com Pere Aragonès davant de Pedro Sánchez quan dimarts va anar a veure’l a La Moncloa. Ja sé que la reverència va ser una anècdota pandèmica, però la petitor d’Aragonès no és anecdòtica, ni el tercermundisme carlí de Carles Puigdemont, ni la pobra Rahola, la bacallanera que s’ha quedat sense peix per vendre i ja només crida amb la nevera buida.

Pedro Sánchez folkloritza els seus adversaris perquè la política és el joc més salvatge i l’escarni públic forma part de l’aprenentatge. El folklore de la CUP, el folklore dels presos sortint de la presó amb més periodistes esperant-los que familiars i amics, el folklore de Puigdemont i l’advocat Boye, que serà processat per blanquejar capital del narcotraficant Sito Miñanco; i per descomptat el folklore de Pablo Casado organitzant manifestacions absurdes i recollint signatures contra els indults, unes signatures que devia llençar a les escombraries, perquè no serveixen per a res. Jo procuro no folkloritzar els altres, perquè el meu poder no és escarnir-los, com a la política, sinó més aviat estimar-los, perquè de veritat els estimo, i és esgotador veure’ls caure cada vegada pels mateixos penya-segats equivocats, amb els mateixos prejudicis, amb els mateixes mentides que ells mateixos es diuen, sabent que són mentida; i aquest victimisme, i aquesta incomprensible manca d’informació sobre la dimensió real del cràter de la seva angoixa, i aquest confiar en xarlatans del fracàs que els fan sentir segurs precisament perquè saben que són més idiotes que ells, i així tenen la sensació que encara controlen alguna cosa. Només el poder estructura, dona sentit, assigna les paraules exactes i explica per on es desfan els dies i les nits. Perquè desfer-se es desfan igual, però quan tu decideixes com i quan i com els acompanyes amb la mà fins que finalment cauen, és com quan sents que puges a veure Déu a la primera fila de Shambhala.