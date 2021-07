A mi, per tossut, no em guanya ningú. A casa, quan tot sovint m’ho recorden, jo sempre els dic el mateix: no és tossuderia, és insistència i ser constant. Més o menys com el Girona FC. Som tossuts de mena i insistirem en el nostre objectiu. En el cas del futbol és tornar a Primera Divisió. D’insistència ja n’ha tingut i de constància també. No soc dels que creu que el futbol ens en deu una, donades les patacades que ens n’hem endut, perquè, si fos així, la nostra casella de dèbit seria tan gran que cada temporada hauríem de guanyar la Champions League. El desig és que ho tornem a fer, que ho tornem a intentar una vegada més i les que facin falta perquè precisament això comporta la tossuderia, no deixar mai d’insistir en un objectiu. Aquesta ha de ser l’actitud sense deixar de banda que la decepció és majúscula i que tardarem encara uns dies a acomiadar el dol. Hauríem d’examinar perquè no som capaços de, en el moment just, fer el pas decisiu per aconseguir l’objectiu final. De ben segur que algun analista o un psicòleg esportiu ens ho sabria dir. El nostre desig és poder tornar a l’estadi i sentir per la megafonia l’encoratjadora veu de l’Albert Bassas cridant som-hi afició, som-hi Montilivi, endavant Girona! I si no, sempre ens quedarà ...un altre sopar oi, Santi Guevara?