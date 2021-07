Avui comencem el juliol que és el tret de sortida al que venim a anomenar període de vacances. És a dir, aquell període fort turísticament parlant en el qual la gent acostuma a fer vacances i és quan ens visiten més turistes.

Després d’un any i mig de pandèmia i amb unes dures restriccions que han afectat directament una economia com la nostra, és evident que aquests dos mesos i mig que ens venen a sobre són claus per a la reactivació econòmica. Sobretot, per aquells municipis que tenen en el turisme el seu principal motor econòmic.

Després d’un estiu en pandèmia i una primavera de «desescalada», pensava que els municipis sortirien amb propostes potents i amb les idees clares per tal d’atraure el poc turisme que tindrem aquest any. Després de veure i escoltar les campanyes publicitàries a la majoria de mitjans dels centenars de municipis que competeixen per atraure turisme, arribo a una conclusió: la gran aposta d’aquest any són les campanyes de publicitat i comunicació. És evident que totes les destinacions s’han volgut fer visibles i han fet una aposta econòmica important per aconseguir-ho, però llevat d’això, pocs canvis veig en el que segurament serà l’estiu més important dels darrers anys. Important perquè s’emmarca enmig de la recuperació econòmica, important perquè estan en joc molts negocis i el sou de moltes famílies. I finalment, important perquè després de l’estiu, ve la tardor i l’hivern, i en alguns llocs això és sinònim de tancament.

En el que estic veient i escoltant, trobo a faltar idees noves, propostes diferenciadores i, sobretot, una estratègia clara basada en els públics a qui es vol atraure.

Si ens hi fixem, l’aposta pels festivals continua creixent. El més preocupant, però, és que els grups es repeteixen i les antigues festes majors s’han convertit en petits festivals. Per altra banda, la majoria de municipis costaners recreen l’esperit Estrella Damm talment com si fóssim a la dècada passada. I el que és més preocupant, la majoria de propostes noves no deixen de ser clons de les propostes que fan les institucions turístiques respectives. Mindfulness, ioga, gastronomia, senderisme, entre d’altres, es repeteixen a la majoria de municipis.

El més greu però, segons el meu punt de vista, és l’error principal que fan bona part de les destinacions turístiques i que em pensava que l’impacte de la pandèmia deixaria enrere per sempre. Lamentablement, estava molt equivocat. El principal error que es comet és pensar més en «nosaltres» que en «ells». Un dels temes més importants quan parlem de comunicació i màrqueting però també quan parlem de turisme és entendre el mercat al qual ens adrecem. Entendre com són, què els agrada, com s’informen les persones a qui volem atraure. En definitiva, hem d’entendre que si volem atraure turistes els hem d’oferir allò que els pugui seduir. Sembla bastant de sentit comú, però encara que sembli mentida no acostuma a funcionar així. Molts municipis i destinacions comuniquen els «atractius» que ells consideren importants sense saber si allò és realment el que pot atraure o no els visitants. Som uns experts en posar en valor allò que ens interessa posar en valor sense saber si a qui ens adrecem els interessa o no. És evident que la majoria dels turistes venen atrets pel clima i la platja, però això ho tenen molts municipis. Com és que alguns tenen més èxit que d’altres? Ho saben? Estic convençut que em diran que sí i que tenen informes exhaustius sobre els visitants que han passat per la respectiva oficina de turisme, però jo no parlo exactament d’això.

Parlo que cal una veritable estratègia turística per a tots i cadascun dels municipis i destinacions turístiques, que vagi més enllà de l’estratègia general de Catalunya o la Costa Brava. I és necessari perquè cada municipi ha de saber perquè venen els turistes al seu municipi i què és el que els agrada del poble o ciutat. No és tan difícil. Només cal preguntar-ho. Per què és important això? Doncs perquè les coses anirien més bé a aquelles destinacions que en conèixer els seus públics, entenguin quins canals utilitzen a l’hora d’informar-se i decidir el lloc on faran les vacances i, sobretot, perquè la nostra oferta estaria enfocada a aquests públics, als quals volem atraure. No com ara, que sovint venem una oferta basada en allò que ens interessa a nosaltres –museus, espais d’interpretació, gastronomia, festivals, etc.– i no en allò que els interessa a ells. O una oferta copiada del que fa el municipi veí o la institució turística superior. Tindríem una estratègia turística pròpia, on posaríem en valor allò que sabem que fa venir la gent i a més construiríem una oferta i uns productes molt enfocats als seus interessos, més enllà dels recursos turístics dels quals disposem.

Sembla que aquest any tampoc serà. Esperem que el proper més municipis es posin les piles i comencin a enfocar bé la seva oferta perquè és molt més que una oportunitat, és una necessitat. De moment, continuarem fent una recuperació turística massa «a les palpentes».