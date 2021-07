Que trist resulta en veure pujar a l’estrada un diputat i que aquest desconeixi la veritable història d’Espanya, en canvi es mostra convençut del que diu. Com és possible que Pablo Casado, com a president del PP, faci apologia de la dictadura, i no sàpiga pràcticament res del passat, només el que li han ensenyat els del seu entorn? On han passat per alt totes les penúries viscudes pels pobles de l’Estat? Un govern dictador durant 40 anys. Deixant fondes petjades i patiments irracionals, i que ara s’exalti aquest maleït estatus. Fora bo pel segle que estem vivint, girar per sempre pàgina, o bé canviar els xips de la ignorància.

Aquesta posició acomodada de què tant presumeix hauria de revertir-se en mirar els precedents del perquè de les situacions, i s’adonaria dels fets ocorreguts el 36, on els franquistes, es varen rebel·lar contra la II República, fent un cop d’estat criminal, induint a una Guerra Civil entre els pobles espanyols. Aquest és el llegat rebut del que vostè exaltà amb tant d’orgull. Li preguem que canvïi de xip, i centri’s en valorar els pobles d’acord amb el fonaments dels drets més encoratjadors, per anar avançant. No amagui el cap sota l’ala, doni la cara als drets més fonamentals en benefici de una democràcia enriquida de coneixements.