He presentat al·legacions a la concessió que el govern de l’Estartit fa del camp de futbol. No entenia el menyspreu a què el govern sotmet el Medes FC, club que condemna a desaparèixer amb les imposicions de la concessió: l’obliga a entrenar a partir de les deu de la nit, com si els jugadors ho fossin de 2ª B i no amateurs de 4a catalana que l’endemà han de treballar; li treu l’explotació del bar, cosa que sembla una part important dels ingressos; i, si la Federació li posa dos partits seguits a casa, ha de buscar un camp alternatiu ja que la concessió estableix que hi pot «celebrar un partit cada dues setmanes». Amb els dies, però, crec haver comprès el motiu de l’eliminació del Medes. El president de l’EMD afirma que l’aterratge del Llagostera, per dir un club, al camp de l’Estartit és «una oportunitat»: incrementarà la seva utilització; els veïns tindran accés a un futbol més professional; el poble rebrà més visitants fora de temporada; i l’EMD reduirà despesa de manteniment. Uns objectius que, si l’Estartit no ha aconseguit fins ara, és per culpa del Medes. Ara ho veig. Que el camp té poca activitat, culpa del Medes. Que mai hi ha turisme a l’hivern, culpa del Medes. Que els clubs de l’Estartit no permeten als seus jugadors viure del futbol, culpa del Medes. Que l’EMD paga la llum del camp municipal, culpa del Medes. Que l’estudi de viabilitat és incapaç de valorar l’impacte econòmic al municipi de l’arribada d’un equip professional, culpa del Medes. Que si el Llagostera, per dir un club, es manté a la primera RFEF una segona temporada i trasllada els partits a un poble on hi ha un camp que compleix les exigències de la lliga, culpa del Medes. Que l’alcalde de Torroella (d’UPM, com el president de l’EMD) i un vocal del govern de l’EMD formen part de la junta de la UE l’Estartit i no de la del Medes, culpa del Medes. Que el Medes desapareix i els jugadors, veïns de l’Estartit i de Torroella, acaben jugant al camp municipal d’un altre poble, culpa del Medes.