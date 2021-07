Un problema que afecta tot el nucli antic d’Olot, els edificis ruïnosos i amb perill per i pels «ocupants» i veïns, insalubritat, inseguretat, incivisme, escàndols, drogues, s’ha convertit en el «no viure» en alguns carrers, en aquest cas el bloc conflictiu és Nou de Sant Antoni, 9, propietat, per embargament, d’Aliseda Serveis de Gestió Immobiliària SLU (Grup Santander, abans ho va ser de l’absorbit Banc Popular). Grup bancari que no es preocupa en absolut per la situació de l’edifici que, a no gaire trigar, provocarà alguna desgràcia personal.

La meva àmplia queixa, que no ho és només meva i que és de sobres coneguda per la Policia Local i l’Ajuntament però que, a la vista està, no posen solució, s’allarga des que vaig decidir comprar un petit pis al nucli antic, mateix carrer que ens ocupa, enamorat de la Garrotxa i d’Olot, estic absolutament decebut de la manca de interès de l’Ajuntament per solucionar aquests greus problemes.

Li agrairé la publicació d’aquesta crida a l’assumpció de responsabilitats per part del Consistori.

És un tema d’interès general. Moltes gràcies.