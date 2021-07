He estat tres dies a la capital del Regne d’Espanya. No hi he anat, estat i retornat per qüestions relacionades amb la política, com vaig fer al llarg de quasi vint-i-cinc anys, sinó que ho he fet motivat per un projecte d’investigació que té a veure amb les Corts Generals. M’he mogut, doncs, entre el Congrés dels Diputats i el Senat, visitant les seves respectives direccions de Comunicació, Arxiu i Biblioteca, però ni tan sols he trepitjat l’hemicicle. Tampoc no he seguit ni de prop ni de lluny cap sessió parlamentària. I, cosa estranya amb mi, tampoc he llegit cap diari, ni tan sols els digitals, fins azl viatge de tornada fet amb l’AVE. Tanmateix, la casualitat va fer que em trobés amb un ministre del Govern del president Pedro Sánchez en plena via pública. Salutació cordial, com sempre, i un missatge que ahir, divendres, el vaig trobar en nombrosos mitjans de comunicació: «Prefereixen anar de màrtirs».

Es referia a ERC i de retruc a JxCat i la CUP, els dos grups polítics que tenen agafats als republicans per on més dolor fa. I aquí, que cadascú hi posi imaginació respecte del lloc concret del turment una vegada que el legislador espanyol ha arxivat allò dels progenitors naturals, és dir, l’home i la dona, pel substantiu «persona». S’ha oblidat, però, de dir-nos a quina de les deu acceptacions que el mot persona té en el Diccionari de la Llengua Espanyola es refereix. La mestressa del «casaplón» de Galapagar, la tal Irene Montero, impulsora de tant rellevant innovació, no en sap més, pobreta, com obvi és. Així que la percepció del Govern d’Espanya és que ERC es troba en un estat d’insolació per no posar-se Nivea a la pell abans dels indults concedits als sediciosos que a la presó es trobàvem. PSOE i Podem han obert la partida, però el contrincant i presumpte soci parlamentari segueix autoretingut a la casella de sortida. Ho entenc.

Ho entenc, dic, perquè quan CiU es trobà amb la papereta d’investir l’Aznar, guanyador molt minoritari quan les generals de l’any 1996, va passar del «no» al «sí» després d’una llarga i duríssima digestió interna que va durar un mes i escaig. Fou possible, perquè tant el seu electorat com sobretot els quadres de direcció de CDC i de UDC eren molt sensibles als posicionaments de La Vanguardia i de l’Avui d’aleshores, tant que ambdós mitjans resultaren decisius per capgirar la situació interna d’enrocament per passar comptes al PP en comptes d’oblidar les ofenses rebudes. El final d’aquell debat tothom el sap. Però això ve al cas de que un dels problemes d’ERC és qui té qui els escriu – el Grup Godó-, però que no és precisament aquest grup de comunicació el més seguit per les seves bases i els seus electors. Aquests dos sectors els va més el vòmit del tuit que no pas la lectura tranquil·la d’editorials i d’articles d’opinió. Si cal, agafar la falç molt més que fer rutllar el cervell. Dit tot des del respecte i a títol volgudament metafòric.

És per això que al diputat Rufián, portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, se li va escapar allò de «precisem de més temps, senyor president» adreçat a Sánchez. Aquest és el nus gordià que han de desfer: Com substituir la estratègia «de tot contra l’Estat» per l’estratègia de «fer-ho amb l’Estat». Perquè a diferència d’aquella CiU que va educar la militància, els votants i a quasi tota la opinió publicada d’aquells temps en el sentit de la responsabilitat i en l’exercici del «peix al cove», ERC parteix d’una dialèctica enfurismada contra tot allò que no comporti posar sota pali a la independència de Catalunya respecte d’un estat qualificat d’opressor anomenat Espanya. No es tracta d’una cursa de passar pantalles impossibles amb rapidesa olímpica fins arribar a col·locar ERC a les vies del pragmatisme, sinó de superar un «o tot o res» que l’atenalla i li lliure pànic. Per això prefereixen anar de màrtirs... per ara.

No és que ERC ho vulgui després d’haver-ro raonat, sinó que avui és un partit fet en el martirologi polític i esclau del mateix. Des del mite heretat –presidents Macià i Companys– fins a la construcció de la presència del mite en el relat processionista propi –Junqueras, Forcadell, Bassa i Romeva, etc. Això pesa i molt com per de cop i volta deixar-ho anar com a llast que és per fer el camí que passa, sí o sí, per traslladar el missatge que només es pot transitar per la Constitució actual mentre aquesta no sigui canviada i permeti llavors la pràctica dels postulats del partit. La ruptura del relat vigent. És el que té exercir el vell ofici de sereno en dues dimensions: tenir la clau d’Espanya sencera -entenguis, govern del PSOE o del PP, cadascú amb els seus aliats naturals- i la clau de Catalunya -aprofitar el momentum per introduir a la Constitució ara mateix i sense necessitat de referèndum la llavor d’un canvi relacional al bell mig de la balança de poders i de contrapoders de l’Estat- o seguir el sender de la gestualitat inútil, com ara aquest cuit i amagar infantil que es porta el president Aragonès respecte del rei Felip VI. Tenen d’aquí a mitjans de setembre per aclarir-se i decidir. Sánchez ha atès el prec d’en Rufián. Però la pilota, reitero, es troba al taulat d’ERC.