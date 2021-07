Les coses es repeteixen com les tornades a la cançó de l’enfadós. A Espanya quan governa el PP i té problemes greus demana suport, així va passar quan els independentistes van decidir saltar-se les lleis i derogar d’un cop, amb una votació per majoria simple, l’Estatut i la Constitució, van convocar un pseudoreferèndum il·legal i van proclamar una DUI. Llavors els socialistes van donar suport al PP per aplicar el 155. Ara són els socialistes qui estan al govern i demanen ajuda per intentar resoldre el problema català amb els indults i iniciar un diàleg. La resposta del PP, com va passar amb l’estatut del 2006 o amb la negociació amb ETA, és una campanya en contra.

El PP diu que ells són els defensors de la Constitució però és així. Diuen que el govern de coalició és un govern il·legítim, no és un govern elegit seguint les regles de la Constitució? Diuen que els indults són un atemptat a la Constitució. El fet que el govern pugui concedir indults, no ve del text constitucional? Poden dir que no estan d’acord amb el que proposa el govern però no poden parlar de govern il·legítim ni d’indults contra la Constitució, és un principi bàsic de la democràcia. En el fons, fan el mateix que els independentistes. Aquests diuen que hi ha bons i mals catalans segons siguin o no dels seus. Els del PP diuen que només són constitucionalistes els que segueixen els seus plantejaments. A més els indults no són totals, no s’anul·len les inhabilitacions i són reversibles. Tenen el meu suport per distensionar l’ambient, perquè quasi 4 anys de presó em sembla suficient i perquè no amaguen que van cometre un delicte, continuen inhabilitats.

Els del PP tenen un problema greu perquè resulta que hi ha una gran onada a favor dels indults i el diàleg. La premsa europea seriosa, diferents instàncies de la unió europea, els agents socials (sindicats i patronals) i la mateixa conferència episcopal catalana i espanyola donen suport als indults i al diàleg. El PP es troba en una posició en la que sols hi ha Ciutadans i Vox. Si les imatges de les càrregues policials de l’1 d’octubre del 2017 van col·locar Espanya en el punt de mira, ara amb els indults el govern està guanyant la batalla pel relat davant del món. La mirada sobre Espanya ha canviat radicalment i el PP lluita contra molins de vent en comptes d’ajudar a la solució. De veritat pensen que seguir l’estratègia de Vox és una bona idea?

No amagaré que l’actitud del PP posa en risc la sortida dialogada del problema català. Sempre he pensat que el problema de l’estatut del 2006 va ser que el PP en quedés al marge. Tinc el convenciment (no en tinc constància fefaent) que Pasqual Maragall i Josep Piqué ho van intentar però sigui per l’actitud dels convergents i ERC que, per veure qui era més nacionalista, van portar el text a un extrem, sigui perquè Aznar no va donar suport a les tesis d’en Piqué (o les dues coses a la vegada), el PP es va quedar fora. La campanya del PP contra l’estatut ja la coneixen i el resultat també. Però el PP hauria de treure conseqüències dels seus actes perquè la campanya contra l’estatut va coincidir amb el màxim creixement de l’independentisme, el suport va passar del 15% a prop del 50%. A més les dues consultes il·legals (la del 9-N i la de l’1-O) es van produir durant els governs del PP, quan Rajoy va rebutjar un diàleg polític i va deixar els problemes polítics en mans de la justícia.

L’article podia acabar aquí però la capacitat de boicot del PP va més enllà. La negativa a qualsevol acord d’estat en els temes que el reclamen segons la Constitució ho dificulta tot. La no renovació dels òrgans del poder judicial, el tribunal de comptes o els altres que depenen de majories ampliades al congrés, com la falta de suport en el tema de la crisis marroquina o ara en el tema català són més importants del que sembla. Els membres amb mandat caducat fan que els òrgans corresponents perdin autoritat a més de mantenir majories conservadores que no reflecteixen la correlació de forces actuals. Les decisions que puguin prendre aquests organismes, com ara la del Tribunal de Comptes d’imputar Mas, Junqueras i altres, es veuen afectades pels dubtes que generen el que estiguin en funcions. Faig un incís, el Tribunal de Comptes seguirà les despeses de la oficina del espanyol creat per Ayuso a Madrid inclòs el sou del seu titular Toni Cantó?, perquè la tasca que li ha assignat és competència de l’estat. Sense una actitud lleial de l’oposició el pacte constitucional no funciona. En el cas de Catalunya els constitucionalistes haurem de convèncer a una majoria dels catalans que quedar-se a Espanyar és una bona solució. Això implica establir unes regles, acceptables per una àmplia majoria de catalans, que regulin les relacions Catalunya-Espanya per les properes generacions. Els del PP han d’elegir entre ajudar a Sánchez a fer-ho (ja ha dit que no pactarà res fora del marc legal) o quedar-se al marge amb Vox i el que queda de Ciutadans. El PP podria formar part solució però sembla que prefereix el quan pitjor millor i lligar-se a Vox com ja va passar en les negociacions amb ETA quan manaven els socialistes. Alguns barons ho qüestionen però, de moment, callen.

Acabo, un element essencial en la negociació serà fer participar als catalans constitucionalistes marginats pel procés. Per això és essencial la taula de partits catalans que ha proposat Illa per obrir el diàleg intern a Catalunya. Esperem que almenys aquesta comissió tingui el suport de PP i Ciutadans.