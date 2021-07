Divendres em van posar la segona dosis de la vacuna Pfizer. Ara han de transcórrer catorze dies i la immunització haurà fet efecte, en un percentatge molt alt però no del tot. Ens anem vacunant per la nostra salut, però també per arribar a la immunitat de grup que pari la pandèmia. A mi m’ha arribat la segona dosis quan el percentatge de vacunats amb la pauta completa és del 38’9%. Segurament dilluns quan s’actualitzin les dades ja haurem superat en algun punt el 40%.

Avui és el dia després de la segona dosis i estic espès, he pres paracetamol cada vuit hores i ahir a la tarda i el vespre encara vaig estar actiu, però avui no estic per a gairebé res, he posposat algunes feines per demà. Benvingut sigui aquest petit malestar si és el preu a pagar per aconseguir quedar immunitzat. La major part de la població mundial no té la sort que tenim els ciutadans de les societats occidentals més compromeses en l’erradicació del virus. D’aquí a un parell de mesos Europa haurà adquirit la immunitat de grup, a l’agost i no pas al setembre, paraula del Comissari Europeu Paolo Gentiloni fa dues setmanes en el Foro Espanya-Itàlia.

Però tardarem molt a tornar a viatjar per tot el món, la cadena s’ha trencat o afeblit i ara això impacte en els preus d’alguns productes, en alguns casos per manca d’abastament i en altres per operacions especulatives. També hem vist com els negocis fan el salt al model híbrid en molts de camps. Dijous, després de la revisió d’exàmens de Dret dels alumnes de la UB, vam sopar la companya professora de curs i jo. Em va portar a un lloc ben simpàtic del carrer Urgell de Barcelona, que no coneixia, i que ja feia gala en la seva manera de presentar-se de ser un restaurant que tant servia plats a taula com preparava plats per ser llirats a casa. Es mostrava híbrida com a marca de la casa.

La digitalització i el pacte verd marcaran les nostres vides en l’avui i els anys vinents. La reducció de la petja de carbó forma part d’un nou negoci i d’una nova responsabilitat de les empreses. Dimecres em van explicar com grans empreses tornen al transport de mercaderies per ferrocarril – si l’oferta és un ferrocarril elèctric i lògicament no pas de carbó. Les empreses certificadores ara emeten certificats sobre la reducció de la petja de carbó per l’ús de mitjans de transport nets. Aquesta decisió va al compte de resultats de les empreses i es demostra de la política fiscal és un gran instrument per estimular la transició dels models productius.

Divendres al vespre en un animat i agradable sopar a l’hotel Costa Brava de Platja d’Aro, alguns companys de taula dubtaven de l’eficàcia i de la transparència en l’adjudicació dels fons europeus Next Generation UE. Vaig discrepar d’ells i els hi vaig dir que el que faltaven eren bons projectes que estiguessin en línia amb els criteris d’elegibilitat. S’ha acabat allò d’anar a prendre cafè amb el subsecretario del Ministerio o amb el secretari general d’un Departament per pensar que les subvencions cauran cap aquí i no cap allà. El procés d’adjudicació de fons és competitiu i no es mou de les línies traçades. Per exemple, ara mateix els tractants de bestiar i molt especialment els del sector porcí haurien d’estar presentant projectes per reduir dràsticament la petja de carbó.

Abans de començar aquesta revolució verda que estem vivint en temps real, el 61% dels gasos provenien del sector energètic, el 32% de l’agricultura, el 3% de la indústria i el 3% dels residus. Dades rellevants perquè ens fem el càrrec d’on s’ha d’actuar preferentment. La digitalització més que la revolució verda pot deixar despenjades les franges més grans de la població. Tots hem viscut, amb major o menor destresa, l’adquisició de coneixements i gestió d’eines digitals. Algunes entren a les nostres vides amb gran alegria. Els meus pares de 80 i llargs anys estan encantats amb això del FaceTime i poder-nos veure la cara quasi cada dia. Després hi ha el parlar i gestionar amb màquines i els criteris de la intel·ligència artificial. El Consell de ministres del Consell d’Europa està treballant en un Conveni Europeu de protecció dels Drets Fonamentals i les llibertats públiques davant l’impacte de la gran acumulació de dades i l’ús d’aquestes pels logaritmes, aquests paràmetres que segurament saben més de nosaltres, d’una manera parametritzada, que nosaltres mateixos. Però estem en forma per entomar els reptes del nou món.

Que estem en forma ho vaig constatar dimarts passat quan vam quedar per sopar l’estimat Josep López de Lerma i servidor a Madrid. Ens retrobàvem després del llarg túnel de la pandèmia i d’uns llargs mesos en què ens han passat força coses a tots dos. L’activitat intel·lectual ha portat en Josep a Madrid, on bons amics de sempre l’assessoren en el seu quefer que l’ha portat a viatjar. El trobo serè i em dóna alguns bons consells que diu des d’una edat més madura i que dóna a una persona també més madura. Ens expliquem coses mai comentades de la política que vam viure, saltem d’un comentari a un llibre, prenem cava i repassem amb zero mala sang un món passat que ja no existeix. Nosaltres vam tenir la sort de viure’n algunes pàgines brillants. Els que tenen l’honor d’haver dinamitat alguns elements absolutament salvables d’aquell món, ara tenen unes vides més contradictòries entre el que es van proposar fer i el que s’ha esdevingut.

L’endemà he d’estar a dos quarts de nou als estudis de la SER a Madrid per participar en la tertúlia de Josep Cuní. Em llevo d’hora i vaig caminant per uns carrers encara buits en un dia de sol que picarà fort però que aquella hora és radiant. Les orenetes recorden que aquests són els dies més bonics de l’any. A les vuit menys alguns minuts estic esmorzant en una terrassa d’un bar de la Gran Via. Estic sol a la terrassa i passa poca gent i pocs cotxes, res a veure amb el brogit d’aquesta artèria en poca estona. Esmorzo un minientrepà de pernil salat i un tallat. És un moment de felicitat. Veig que fins i tot el carrer de Montera, altres temps el carrer de la prostitució de carrer al centre de la ciutat, s’està convertint en un lloc amb edificis d’alt estanding. En aquesta ciutat la gent es discuteix per si és de dretes, esquerres o del centre i l’histriònic Toni Cantó, que vaig patir amb els seus discursos inflamats, acaba de ser premiat de forma irònica amb una responsabilitat pública de tocar el violí. Però només discuteixen això, per la resta es prenen la vida amb menor dramatisme.

Estic rellegint Gaziel i donant voltes a per què se’n va anar a viure a Madrid per allunyar-se de les ferides de la Guerra Civil que ell i els seus van perdre per partida doble. Acabo aquí aquestes notes fetes a raig i saltant d’un assumpte a un altre. Ja he escrit al començament que estic una mica tou pels efectes de la segona dosi de la vacuna. Podríem dir que aquest és el resum parcial de la setmana sota la benèfica influència d’una vacuna que ens ha resguardat a molts, que no a tots, en un temps rècord. Que ningú es refiï, que tothom es vacuni.