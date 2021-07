Els països membres de la Unió Europea posseeixen estructures constitucionals similars, el perfil de les quals encaixa bàsicament en el model de l’Estat democràtic de Dret. És més, per incorporar-se al projecte integrador europeu i romandre-hi, és necessari compartir i mantenir vigents els valors que la UE encarna en el seu afany històric d’arribar a una «unió cada vegada més estreta entre els pobles d’Europa», com declara el Tractat de la Unió. Aquest Tractat proclama solemnement en el seu article 2 que «la Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte dels drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories. Aquests valors són comuns als Estats membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes». Es compleixen en la pràctica aquests valors?

Si pensem en les nacions fins fa no gaire sota la dominació soviètica, haurem de comprovar l’ostensible deriva il·liberal d’algunes (Polònia, Hongria) i la corrupció cleptocràtica de gairebé totes. Són països sense tradició democràtica, que el seu accés a la UE es va fer mitjançant un calçador geopolític i econòmic, afavorit per la vocació exportadora alemanya. L’article 2 del TUE els queda deu talles gran.

I Espanya? Què podem dir de nosaltres a la llum d’aquest compendi de civilització que tanca el precepte liminar del Tractat?

A Espanya hi ha un respecte generalitzat dels drets humans i s’han produït avenços enormes en la tutela de les minories caracteritzades per una orientació sexual diferenciada. El nostre problema principal afecta el funcionament de l’Estat de Dret causa de la polarització dels actors polítics i institucionals, el que pot posar en perill tant el funcionament regular d’aquesta forma estatal com la mateixa convivència civil, temeràriament compromesa en la lluita pel poder.

Sens dubte, el sistema constitucional espanyol s’ha de tenir per modèlic en la construcció de l’Estat democràtic de Dret, de la descentralització territorial d’aquest Estat i de l’obertura del nostre ordenament jurídic al Dret internacional i al Dret europeu. Què ens falla, llavors? Senzillament, la lleialtat a la Constitució de partits i institucions. Començant per aquestes, la ruptura secessionista catalana de 2017, protagonitzada pel Govern i el Parlament de la comunitat autònoma, va suposar un fet gravíssim, de conseqüències funestes per a la convivència en pluralisme i llibertat. Perduda definitivament la innocència de la Transició, l’aposta de Govern de Sánchez per l’indult dels capitostos de la sedició que no van fugir vergonyosament a l’estranger és, alhora, necessària i arriscada, però sempre que quedi meridianament clar que la unitat nacional d’Espanya constitueix un valor innegociable, sobre el qual únicament el poble espanyol, per les estrictes vies de l’article 168 de la Llei Fonamental, pot decidir. Tinc per a mi que els separatistes catalans han après la lliçó de l’experiència, però espero també que la impavidesa bovina de Rajoy davant el procés no es repeteixi mai. A veure si uns i altres s’assabenten que el mateix TUE reconeix, en el seu article 4t, que una de les funcions essencials dels estats de la Unió és la de garantir la seva integritat territorial!

Hi ha una altra forma de deslleialtat constitucional –no menys greu que la dels separatistes– que pot provocar la implosió del nostre Estat de Dret: l’irresponsable bloqueig pel Partit Popular de la renovació del Tribunal Constitucional, el Consell General de Poder Judicial, el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes. En tots els òrgans col·legiats que acabo d’esmentar tenen majoria els membres «afins» (parlant en plata) als populars. Aquí vindria bé reformar la legislació, no ja per limitar l’exercici de les funcions d’aquests òrgans quan es trobin en pròrroga, com recentment s’ha fet en el cas de CGPJ, sinó per establir el final del mandat dels seus membres tan aviat com s’acabi el mateix, quedant immediatament vacants, totalment o parcialment, els llocs que la seva renovació es posposa fraudulentament. Aquest és el sant remei arbitrat a Itàlia i una cosa així caldria fer a Espanya.

Mentrestant, la conducta obstruccionista del PP és, al meu parer, pur boicot constitucional, una manera de situar-se, conscientment o no, fora del marc de la Constitució de 1978. En suma, una mica desgraciat i lamentable, una esquerpa i primària estupidesa de cacics pagesos.