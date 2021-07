El dia 29 de juny vaig anar a la presentació del llibre El Ter, dits i fets del transvasament, d’en Joan Gaya, enginyer i membre del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials a Girona. Vaig comprar el llibre, i en Joan ens va delectar amb tota una espècie de relats curts, molts dels quals inèdits, sobre el Ter, i que formen part de la nostra història passada i recent, sobretot dels últims 50 anys. El llibre és una obra impressionant de recerca total, recopilació, estudi... Conté també alguns secrets, consideracions personals, propostes de futur...

De l’acte, se’n va fer ampli ressò la crònica de Laura Fanals al DdG de l’endemà. He llegit el llibre en diagonal, els titulars interns... amb la confiança que aquest estiu el podré llegir tranquil·lament. Però entre la xerrada-presentació i el que n’he pogut llegir, puc afirmar sense cap mena de dubte que aquest treball serà històric, que serà molt útil per conèixer la vida i la història d’una part important de les comarques gironines, i que es convertirà en una eina imprescindible per a futures generacions.

La Diputació de Girona no pot quedar aliena al nostre agraïment per editar l’obra. Tant de bo molta altra gent amb capacitat de recerca s’atrevís a escriure coses de casa nostra, de les quals té coneixements i idees per innovar-les, per gaudir-les ara i, òbviament, en el futur dels nostres fills. La vida del Ter –des del pantà de Sau, passant per Susqueda i acabant al Mediterrani– sempre més estarà vinculada a les nostres terres.

Sobre el pas del Ter i els seus afluents per Girona ciutat, tres elements em varen deixar preocupat: l’actuació pendent a l’Onyar al sector de la Creueta, la desembocadura del Galligants en un lloc on els arbres fan tap, i l’anomenada «illa del Ter», zona de l’aiguabarreig entre el Ter i l’Onyar. Tots tres elements plantegen una problemàtica preocupant. Malgrat haver-ho exposat el mateix Joan Gaya diverses vegades a la premsa, ningú no hi fa res. I algun dia aquesta situació pot provocar greus danys en béns de la nostra estimada Girona i la vida de la nostra gent.

Desitjo a Joan Gaya que el destí li depari molts anys de vida, que pugui gaudir de la seva família, fills, nets i amics, i pugui escriure uns quants llibres més amb el rigor a què ens té acostumats.

Joan, no canviïs mai.