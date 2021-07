És trist, tot passejant per carrers, camins , boscos, lleres de rieres... observar la quantitat de deixalles de plàstic que hi ha per terra i que irremissiblement aniran a parar al mar. Malgrat que els ciutadans estan més conscienciats del mal que el plàstic provoca al planeta, em pregunto, quants ajuntaments tenen brigades equipades amb carrets elèctrics i bufadors d’última generació dedicats a escombrar les fulles?... Per què les fulles embruten! però quantes d’aquestes brigades es dediquen també a recollir els plàstics de tants racons del municipi?

Davant aquest gravíssim problema de manca de cultura i sensibilitat, seria hora que la Generalitat obligués cada consistori a tenir un municipi net de plàstics, sancionant aquells que no ho compleixen i premiant aquells que sí ho fan.