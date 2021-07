Cada vegada hi ha més públic que s’informa a través de YouTube. A la gegantina plataforma de vídeos de Google, segueixen predominant els continguts per a l’oci i l’entreteniment, com la música, els jocs o els tutorials. No obstant això, segons es desprèn d’un estudi del Pew Research Center, les notícies en aquest lloc són ara molt més rellevants que en el passat. Com destaquen els tècnics encarregats d’elaborar aquest informe, la proliferació de fake news representa el vessant negatiu de la transformació. La pandèmia del coronavirus i grans esdeveniments d’interès periodístic com les eleccions presidencials als Estats Units expliquen en bona mesura la reconversió informativa de YouTube. A diferència del que ha succeït tradicionalment a la televisió, però com ja passa en el present a internet i les xarxes socials, les empreses periodístiques reconegudes i els canals independents competeixen amb organitzacions desconegudes i, fins i tot, amb particulars. Aquests parlen i il·lustren les seves peces sense més aval que els seguidors i les visualitzacions que acumulen amb el seu material escandalós. Les dades són reveladores en potències audiovisuals com els Estats Units. Allà, una quarta part dels adults afirma haver rebut notícies a través de YouTube. Una minoria afegeix que aquesta és la via que segueix principalment per mantenir-se al dia.