Des de les dues tandes de penals que vam patir els valencianistes a la final de San Siro contra el Bayern de Munic, a finals de maig del 2001, cada vegada que un partit important arriba a aquesta situació del futbol, apago la televisió i em dedico a una altra cosa. Un s’assabenta ràpidament del resultat final, però al menys s’evita aquesta interminable angoixa dels llançaments, la parsimònia dels jugadors de camp grapejant la pilota, les maniobres del porter, en el rostre del qual hi acostuma a aparèixer la por del porter davant el penal, títol de la famosa novel·la de Peter Handke, premi Princesa d’Astúries de literatura.

Una cosa semblant em passa, també, en els últims minuts d’un partit de bàsquet, quan la diferència en el marcador és mínima, inquietant, i els entrenadors ordenen als seus jugadors que alenteixen el temps del partit fent faltes fins a aconseguir doblegar l’encert del rival. I com podran imaginar, tampoc suporto les pel·lícules amb una dosi d’elevat suspens, amb el futur dels protagonistes a la corda fluixa accidental.

Gràcies a la tecnologia, però, ja és possible superar aquestes circumstàncies. Els nous models de televisors incorporen la detenció de la imatge i el seu rebobinat a l’antull de l’espectador. Com antany amb els reproductors de vídeo –se’n recorden d’aquells aparells i cintes de Beta i/o VHS?–, el comandament és capaç de manipular el temps de visionat, cap endavant i cap enrere en el cas de pel·lícules o programes complets ja emesos, cap al passat únicament durant les retransmissions en directe. Així que, quan en un partit de futbol arriben els penals, com va passar amb Espanya, apago i espero a saber el resultat: si és positiu, rebobino i gaudeixo en la satisfacció.

Aquest control de la realitat televisiva es va instaurar amb el Canal Plus, ara Movistar, però immediatament va ser adaptat a les noves i fulgurants plataformes des de les que ara veiem la tv, de Netflix a Flixolé, la capacitat d’arxiu de la qual sembla inesgotable. La biblioteca infinita amb la qual va somiar l’escriptor Jorge Luis Borges no sembla possible donada la hiperproducció editorial present, en canvi ja tenim aquí la televisió infinita. De fet, els canals tradicionals de la televisió terrestre, és a dir, la 1, la 2, l’antena 3, la 4... acaben d’incorporar una sèrie de funcions per controlar el temps de les emissions prement els botons de colors del comandament, un dels quals, el blau, es diu Lovestv i encara mitja humanitat no sap per a què serveix.

Aquesta nova capacitat de veure la televisió, tant la nova com la vella, es complementa amb internet, la realitat paral·lela és preferida pels joves. Segons l’últim Mobile anterior a la pandèmia, més del 75% dels nois menors de 30 anys es decanten per internet i les seves xarxes socials per informar-se o entretenir-se –que per a ells sol ser la mateixa situació–, i més de la meitat d’aquests es decanten per fer-ho mitjançant el llenguatge audiovisual, de manera que trien Youtube o Instagram cada vegada més en detriment dels ja prehistòrics Facebook o Twitter. L’ultimíssim, com sabran, es diu Tik Tok, el servei de xarxes socials xinès que al costat de Booking, un cercador digital turístic, patrocina l’actualíssima Eurocopa de futbol.

Potser no som conscients d’aquestes noves realitats que les joves generacions incorporen a la seva vida quotidiana amb una normalitat d’allò més natural, però les conseqüències d’aquestes diverses formes de relacionar-se amb l’univers audiovisual estan conformant un món completament diferent al que hem viscut fins la data. Un món de múltiples estimulacions en temps constants i l’acceleració o pausa de les quals depèn de nosaltres, d’un mateix, però el present social, per als que vulguin viure-ho així, exigeix una velocitat de creuer molt alta. No és estrany, doncs, que la nova malaltia descrita per la medicina actual es conegui com fatiga crònica.

Davant d’aquest ritme vital a la recerca de novetats constants i comunicacions ràpides i senzilles, una part important de les generacions adultes es rebel·la amb fàstic i pronosticant apocalíptiques conseqüències. És una constant de la història, tot i que aquesta mirada crítica del que passat sobre l’avenir, també s’ha accelerat de manera exponencial en els últims temps. En un dels cèlebres diàlegs de Plató, el Fedre, es reflexiona sobre els límits de la memòria i de com l’escriptura, la qual es considera una tècnica i no un art literari, produeix oblit i aparença de saviesa. Doncs una cosa similar està passant amb l’ús massiu de l’audiovisual, a través de la contemplació del qual la major part de la població accedeix al coneixement del món.

Els moments actuals situen els joves en un marc vital accelerat, a la recerca que es dispari l’adrenalina excitant. Se succeeixen els botellons, molts se’n riuen dels virus, i en aquestes circumstàncies l’escola no té respostes formatives per al nou món. Memoritzant la llista dels reis gots o els grans rius europeus no és possible comprendre la realitat, distanciar-se de la mateixa i saber modelar-la perquè ens proporcioni una tranquil·la felicitat. S’anuncia en el nostre país un canvi de model educatiu. Per a quan arribi potser ja sapiguem idiomes només amb inserir un microxip.

I si l’educació és neolítica, què dir de la política, la missió la qual, se suposa, és la de discernir els problemes reals dels ciutadans als quals representa i buscar solucions de convivència. El seu únic avanç tecnològic ha consistit que se’ls pagui el mòbil i la tauleta a canvi de fitxar algun periodista perquè els administri el compte de Twitter. La resta dels mortals, almenys, podem alentir la televisió i aturar els penals.