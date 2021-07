Els mals tertulians i mediocres comentaristes polítics han anat abandonant l’intent d’aconsellar un determinat comportament social, com una exigència del sentit comú; se n’ha fet un abús. Dos periodistes d’ideologia contraposada apel·len i apliquen «el sentit comú» per justificar dues realitats enemistades.

Un tertulià s’expressa així: «És de sentit comú acceptar que Catalunya ha de canviar perquè estava dividida; el govern protegeix els bons catalans, els independentistes, i els constitucionalistes no s’han de respectar, per no dir, abolir». L’altre li respon: «El que és de sentit comú és acceptar que no hi ha hagut mai cap divisió entre la gent, sí en els mitjans de comunicació, que falsegen i dramatitzen la realitat, qui ha de canviar és l’Estat espanyol que ens reprimeix i ens maltracta».

He escoltat fins a la sacietat un dels periodistes habituals de laTV3 i del Rac1, en Toni Aira i Foix, declarar cofoiament: «Per sentit comú, el menys comú dels sentits, com deia tothora la meva iaia, s’hauria de fer d’aquesta manera i no la de la teva».

Encara hi ha qui defensa el sentit comú afirmant equivocadament que són creences fonamentades en la saviesa popular i les hem de donar per lògiques i vàlides. El primer filòsof que parlà del sentit comú va ser Aristòtil, que el presentà com un enteniment tosc, senzill, una autoconsciència elemental, dedicada a coordinar les impressions oriündes dels sentits externs (vista oïda, olfacte, gust i tacte) i dels interns (memòria, imaginació i estimativa natural) i les garbella atribuint-hi el valor de verdaderes o falses. Inclús en algun moment creu que els primers éssers antropomòrfics que poblaren el planeta no eren intel·ligents, però disposaven dels sentits externs i interns com molts animals i amb el pas del temps el sentit comú anà perfeccionant-se fins a esdevenir un enteniment rude i senzill i seguí evolucionant i convertint l’home en un animal racional.

La teoria aristotèlica del sentit comú no va tenir massa recorregut històric, excepte amb Tomàs d’Aquino, perquè no el va definir massa bé, el va deixar massa nebulós i pocs van ser els filòsofs que s’hi entretingueren perquè els importava més la raó, la facultat de construir idees o de descobrir-hi idees innates. Tanmateix encara Henri Bergson (1859-1941) en parla «com una facultat comuna per orientar-se en la vida pràctica», una espècie de constructe social, una entitat mental institucionalitzada, fruit de la tipificació o les representacions mentals de les accions dels altres en un sistema social en què interactuen diversos actors.

Des de la demolidora definició de Hegel contra el sentit comú crec que només els illetrats i pedants poden emparar-se en ell per justificar no sé què, perquè el sentit comú és l’antítesi del pensament crític i científic. Així Hegel escrigué:

«El que es diu sa sentit comú és freqüentment molt malsà. El sa sentit comú tanca les màximes del seu temps. Així, per exemple, qui, abans de venir Copèrnic, hagués afirmat que la terra girava al voltant del Sol o hagués sostingut, abans de la descoberta d’Amèrica, que encara hi havia al món terres no conegudes, hauria atemptat contra el sa sentit comú. A la Xina o l’Índia, la república és alguna cosa contrària a tot el que el sa sentit comú aconsella. El sa sentit comú és, doncs, la mentalitat d’una època, que tanca i resumeix tots els prejudicis d’aquesta època: la governen imposicions mentals de les quals ella no s’adona».

Últimament escolto molt i ho llegeixo en els diaris, que ja no es refereixen tant al suat sentit comú, ara parlen del «principi de realitat» i el presenten com una espècie de mesura assenyada, de pedra de toc, que determina el que s’ha de fer, es pot fer i és bo que es faci. El principi de realitat com a tòpic ha desplaçat «el sentit comú», però manté amb ell una sinonímia, una similitud semàntica. Evidentment els tertulians no es posen d’acord aplicant el principi de realitat sobre un tema com el dels indults, que ha concedit el govern de Pedro Sánchez perquè uns aferrats a la interpretació del principi de realitat afirmen que els presos no es mereixien l’indult i altres que sí perquè el principi de realitat aconsella deixar-los lliures a fi de tranquil·litzar Catalunya. Dos principis de realitat hostilitzats que xoquen l’un amb l’altre per explicar el mateix fet polític. Quin principi de realitat és el verdader? Cap dels dos.

Per entendre bé el principi de realitat i el de plaer hem de recórrer a l’esquema intern psicològic de Freud, pare de la psicoanàlisi, que observà que la consciència està dividida en dos grans nivells; a sota el mar, convuls, impulsiu, l’inconscient, on rau l’impetuós principi de plaer, que exigeix satisfaccions immediates al marge de la moral establerta; al damunt, el conscient, governat pel principi de realitat que està molt vigilat per un jo superior, un guardià perfeccionista, que actua com una força repressora tot el que fa i pensa el conscient i neutralitza el que emergeix de l’inconscient tumultuós.

El principi de realitat pretén relacionar la subjectivitat amb l’objectivitat. Tot es va complicar amb la nova interpretació de Herbert Marcuse, que intentà reconciliar Freud amb Carles Marx i s’adonà que en la societat capitalista el principi de realitat havia quedat segrestat pel principi de plaer. Compulsivament consumim, no racionalment. Hem de concloure que més enllà de manifestar una opinió personal l’apel·lació al principi de realitat o el recurs al sentit comú, no expressa res significatiu